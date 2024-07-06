Nathan Ake: ''Türkiye defansif açıdan çok güçlü''

Hollandalı futbolcu Nathan Ake, EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye ile oynanan maçın ardından konuştu.



Nathan Ake, Türkiye'nin defansif açıdan gücüne vurgu yaparak, "Mentalitemizi göstermemiz gerekiyordu. Defansif açıdan çok ama çok güçlü olan ve tüm taraftarları arkalarına alarak çok sıkı çalışan Türkiye gibi bir takıma karşı 1-0 geride olmak... Bu gösterilmesi gereken iyi bir taraf.'' dedi.



Ake sözlerine devam ederek, ''İlk 10-15 dakikada orta sahada boşluklar bulduk ve gerçekten iyi oynadık. Sonra bir şeyleri değiştirmeye başladılar, içeri girmek yerine dışarı çıkmamıza izin verdiler ve boşlukları bulmak biraz daha zorlaştı. Ancak ikinci yarıda Weghorst'u öne koyduk, daha erken topla buluştuk ve ikinci toplar için oynadık. Bu sayede daha fazla şans ve daha fazla alan yarattık.'' ifadelerini kullandı.



Yıldız oyuncu sözlerini, ''Yedek kulübesinde büyük fark yaratabilecek çok sayıda oyuncumuz var. Hem oyunun gidişatını görmemize yardımcı olabilirler hem de ileride şans yaratabilirler. Çok güçlü bir kadromuz var." şeklinde noktaladı.



