Mustafa Sandal, A Milli Takım şarkısı yapacak

Mustafa Sandal, A Milli Takımımızın EURO 2020 yolculuğu için şarkı yapacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Mustafa Sandal, A Milli Takım şarkısı yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2021 21:37
A Milli Takımımızın EURO 2020 şarkısını, 2002'de de A Milli Takım için "Pazara kadar değil mezara kadar" şarkısını yapan Mustafa Sandal yapacak.

Mustafa Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2002'de hocama ve milli takıma Pazara Kadar şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonası'nda! Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

11 Haziran'da başlayacak EURO 2020, 11 Temmuz'da final maçıyla sona erecek.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.