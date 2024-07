Mustafa Eröğüt: 'Milli takımımızı Berlin'de görmek istiyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, şu an tek düşüncelerinin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı geçmek ve Berlin'de de Türk taraftarların karşısına çıkmak olduğunu söyledi.



Mustafa Eröğüt, A Milli Futbol Takımı'nın Barsinghausen'deki kamp merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



EURO 2024 öncesi en büyük hedeflerinin Türk halkını mutlu etmek ve öncelikle gruptan çıkmak olduğunu söyleyen Mustafa Eröğüt, "Çok şükür ilk hedefimize ulaştık. Hocamızın dediği gibi adım adım ilerliyoruz. Önümüzde Avusturya maçı var. Tamamen buraya odaklanmış urumdayız. Umarım yürüyüşümüze devam ederiz. Grup aşamasında 3 maçta 6 puan kötü bir performans değil. Gürcistan ile yaptığımız ilk maçımız kağıt üzerinde kolay gözükse de çok zor geçti. Çok kolay bir rakip olmadıklarını gösterdiler. Gürcistan'ı grupta sadece biz yendik. Çekya ile berabere kaldılar, alternatifli bir takımla sahaya çıksalar da Portekiz'i yendiler. Portekiz'in alternatifli kadrosu bile dünya yıldızlarını barındırıyordu. Gürcistan tarihi bir başarı elde etti. Onları tebrik etmek gerekiyor. Kendi tarafımıza dönersek, 6 puanla istediğimiz şekilde gruptan çıktık. Turnuva ağacının sağ tarafına yerleştik. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Avusturya çok önemli bir takım"



Organizasyonun son 16 turundaki rakipleri Avusturya'nın gücüne dikkati çeken Eröğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çekya'nın elenmesiyle turnuvanın en genç takımı konumuna geldik. Avusturya zor bir rakip, çok disiplinli bir sistem takımı. Başlarında da çok önemli bir teknik direktör olan Ralf Ragnick var. Almanya'da ve Avusturya'da birçok hocaya ilham vermiş biri. Nagelsmann, Tuchel, Glasner, Marco Rose gibi teknik adamların hepsine dokunmuş önemli bir hoca. İstatistiklere baktığımızda karşı sahada en fazla top kazanan takım. Avusturya çok önemli bir takım ama bizim de çok önemli özelliklerimiz var. Önemli olan maç gününde yeteneğimizi ve isteğimizi sahaya yansıtmak. Bunu yaptığımızda hiçbir endişemiz olmaz, inşallah yolumuza devam ederiz. Tabii (hazırlık maçındaki) 6-1'lik mağlubiyet bizi de çok üzdü. Her maç kendi içinde yenidir. İntikam alma düşüncesiyle sahaya çıkmayacağız. O maçtan gerekli dersleri alacak, aynı hataları tekrarlamayacağımız. İyi bir oyun sergilemek için çalışmamız gerek. Avusturya'yı bu şekilde yenmemiz gerekiyor. "



Mustafa Eröğüt, "Milli Takım'ın çeyrek ve yarı final şansını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna, "Tabi adım adım gideceğiz. Önce son 16'yı, sonra çeyrek ve yarı finali konuşmak gerek. Eleme turlarında o gün kim daha istekli olursa, istediklerini sahaya yansıtırsa turu geçebilir. Tüm ekip pozitif şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bizi heyecanlandıran durumlar da var. Turu geçersek bir sonraki maç Berlin'de. Dortmund'da, Hamburg'da oynadık, Leipzig'de oynayacağız, Berlin'de de vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi istiyoruz." yanıtını verdi.



- "Milli Takımı en çok Berlin'de görmek istiyoruz"



TFF Başkan Vekili, turnuva ağacında avantajlı tarafta bulundukları yönündeki yorumlar hakkında, "Bakıldığı zaman finale kadar İspanya, Almanya, Fransa gibi ülkeler diğer tarafta kaldı. Burada önemli olan o gün sahada elimizden geleni yapıyor olmak. Eleyeceğimizi düşündüğümüz takıma elenebilir, çok zorlu gözüken takımı geçebiliriz. Turnuvaların tek maç eleme etaplarında her şey olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Mustafa Eröğüt, Berlin'e çeyrek final için gidebilmeyi çok istediklerini dile getirerek, "Milli Takım'ı Almanya'da en çok Berlin'de görmek istiyoruz. Mümkünse iki kere görmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Tekrarlıyoruz, adım adım gidiyoruz ama tabii insan hayal ettiği sürece yaşar. Final hayalimiz gerçekleşirse, karşı tarafta Almanya'nın olması, Berlin'de bu finalin heyecanını katlayarak arttırır." şeklinde konuştu.



- "Türk halkı, Türk Milli Takımı'nın geleceğine çok pozitif bakmalı"



Milli Takım'ın önünün açık olduğunu vurgulayan Eröğüt, "Son 16'nın en genç takımıyız. Geleceğe çok olumlu, pozitif bakacağımız bir Milli Takım'ımız var. Yaşları ümit milli takım seviyesinde olan çok fazla değerli oyuncumuz mevcut. Avrupa'nın değerli kulüplerinde oynuyorlar. İnşallah onları buradaki tecrübeli arkadaşlarımızla harmanlayarak geleceğe hazırlıyoruz. Bir hayalimiz 2026 Dünya Kupası'nda, diğer hayalimiz ise ev sahibi olacağımız 2032 Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılara imza atmak. Buradaki kardeşlerimiz o turnuvaların en temel oyuncuları olacaktır. Türk halkı, Türk Milli Takımı'nın geleceğine çok pozitif bakmalı. Kardeşlerimizi sonuna kadar desteklemeliyiz. Gelecek onların ellerinde ve ayaklarında. Bizlerin yapması gereken onlara doğru ortamı verip, bu desteği sağlamak." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Vincenzo Montella'nın iletişim yönünün çok güçlü olduğunu aktaran Mustafa Eröğüt, "Takımla, teknik ekip ve yönetimle ilişkisi çok iyi. Akdeniz kültürüne sahip olması önemli. İtalyanlar da bizim gibi duygusal tepkileri olan kişiler. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Oyuncularla saha içi ve dışında iletişimini görüyoruz. Bunun da başarıda önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz." dedi.



TFF Başkan Vekili, Milli Takım'la ilgili yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Eleştiri futbolun ayrılmaz bir parçası. Oynayan, oynamayan oyuncular için eleştiriler olacaktır. Bu eleştiriler saha içinde kaldığı sürece medyanın yapması gereken bir şey. Herkes burada kadro yapsa, farklı 11'ler çıkar. Ancak kadro yapma görevi bir kişiye verilmiş, o da hoca. 10 kişilik ekibiyle gece geç saatlere kadar analiz yapıyor, rakipleri izliyorlar. Eldeki veriler doğrultusunda bir karar veriyorlar ve bu karara da saygılı olmamız gerek. Yeter ki yapıcı eleştiri olsun, yıkıcı eleştiri olmasın." açıklamasında bulundu.



"Türk taraftarlar muazzam destek veriyor." diyen Mustafa Eröğüt, "Otelimizin önünden, stada giden yollara kadar her yer kırmızı-beyaz. Taraftar alanlarını görüyoruz, insan seli, hepsi orada. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Almanya'dan daha fazla Türkiye maçları için taraftar gelmiş. 130 bin Türk taraftar bizi desteklemiş. Gerçek ev sahibi gibiyiz. Berlin heyecanımız da buradan geliyor. İnşallah Berlin Olimpiyat Stadı'nı da kırmızı-beyaza boyarız." diye konuştu.



TFF Başkan Vekili, "Turnuvada en beğendiğiniz goller hangileriydi?" sorusunu, "Milli Takım'ımızın attığı bütün goller güzeldi ama Mert Müldür'ün, Arda Güler'in Hakan Çalhanoğlu'nun attığı goller çok güzeldi. Bunlar biraz daha öne çıktı. İtalya'nın son dakikada Hırvatistan'a attığı gol hem bizi mutlu etmişti hem de estetik olarak çok güzeldi." şeklinde cevapladı.



Mustafa Eröğüt, EURO 2024'te öne çıkan takımlarla ilgili olarak, "İzleyebildiğim maçlara göre İspanya çok iyi oynuyor. Almanya turnuvaya iyi başlamıştı, İsviçre maçında zorlandılar ama Danimarka maçında yine ağırlıklarını koydular. İsviçre beklenenin üzerinde performans sergiliyor. İtalya'yı eleyerek büyük bir başarıya ulaştılar. Teknik direktörleri Murat Yakın'ı tebrik etmek gerek. Turnuva öncesinde çok eleştiri alıyordu ama önemli bir iş yaptı. İngiltere ile oynayacaklar. İsviçre'nin İngiltere'ye ciddi zorluk çıkaracağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.



Eröğüt, turnuvada öne çıkan oyuncuların sorulması üzerine, "Kendi milli takımımız dışındaki oyunculara göz atarsak; Gürcistan kalecisi Mamardashvili çok iyi performans sergiledi, Donnarumma da iyi bir turnuva geçiriyordu ama İtalya'nın elenmesiyle artık Mamardashivili turnuvanın en iyi kalecilerinden biri. İspanya'nın iki kanat oyuncusu Yamal ve Nico Williams çok iyi turnuva geçiriyorlar. Orta saha olarak İsviçre'de Xhaka hem en çok mesafe kaydeden oyuncu hem de İsviçre'nin başarısında önemli pay sahibi. Benim için öne çıkan oyuncular bunlar." ifadelerini kullandı.



EURO 2024'ün şu ana kadar çok güzel geçtiğini belirten Eröğüt, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çok hikayesi olan bir turnuva ve futbol hikayeleriyle güzel. Ticari açıdan baktığımızda, UEFA tarafı çok memnun. Toplam izleyici sayısı 5,5 milyarlara yaklaşmış. 51 maça böldüğümüzde maç başı 100 milyondan fazla izleyiciye ulaşılmış. Siz de haberini yapmıştınız, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali, Superbowl'dan sonra son 3 senenin en çok izlenen ikinci organizasyonu olmuştu. Şampiyonlar Ligi finalini 140 milyon kişi izlerken, maç başına 100 milyon izleyiciyle EURO 2024 de gerçekten çok büyük bir futbol festivali. Organizasyon hem izleyiciler hem de sponsorlar ve yatırımcılar için çok güzel bir festival şeklinde geçiyor."