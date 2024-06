Müslüm Özmen: ''Başarısız olursak benim için sürpriz''

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Avrupa Futbol Şampiyonası'na Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım'ın yakaladığı jenerasyona, turnuvadaki beklentilere ve Türkiye'de futbola dair Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almanın çok büyük bir mutluluk olduğunun altını çizen Özmen, "Öncelikle buradan Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza, Almanya'daki gurbetçi vatandaşlarımıza saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Bu mutluluğumuzu şampiyonada başarılı olarak katlamak istiyoruz. Çok farklı bir duygu. Berlin'de Almanya ile hazırlık maçı yapmıştık ve çok şükür kazanmıştık. Oradaki insanların mutluluğunu, mutluluk gözyaşlarını gördüğünüz zaman çok farklı duygular hissediyorsunuz. En büyük amacımız buradaki vatandaşlarımıza, buradaki yurttaşlarımıza tekrar bu mutluluğunu yaşatmak. Gerçekten çok iyi bir milli takımımız var. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Yönetim olarak her zaman onların yanındayız. Biz değil sadece. Türkiye'yi seven herkesin, soydaşlarımızın da milli takımımızın yanında olduğunu hissediyorum. Biz bu turnuvada çok iyi yerlere geleceğiz. Öncelikli hedefimiz gruplardan çıkmak. Sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Bazıları diyor ya 'Hayal'; bu hayal değil. Bugün Inter'in kaptanı bizim kaptanımız. Avrupa'nın da en kıymetli orta saha oyuncularından. Real Madrid'de oynayan bir evladımız var: Arda Güler. Kenan Yıldız, Zeki Çelik Hepsi. Kendi ligimizde oynayanlar: İrfan Can'ı, Kerem'i hepsini saymak istiyorum. Çok kıymetli bir kadromuz var. Bu kadro bize sadece Avrupa Futbol Şampiyonası'nda değil ilerleyen dönemlerde de Dünya Kupası da büyük hedefimiz. Orada da başarılar yaşatacaklarına inanıyorum. Halkımızın büyük ilgisi, futbol sevgisi. Takımımız büyük ışık veriyor" ifadelerini kullandı.



"ALLAH KORUSUN BAŞARISIZ OLURSAK BENİM İÇİN O ZAMAN SÜRPRİZ OLUR"



Alman basınında A Milli Futbol Takımı ile ilgili çıkan övgü dolu haberleri de takip ettiğini aktaran Özmen, "Ben sürpriz denildiği zaman biraz rahatsız oluyorum. Sürpriz beklenmedik bir şeydir. Bizim gerçekten milli takımımızdan beklentimiz var. Allah korusun başarısız olursak benim için o zaman sürpriz olur. Başarıda bir sürpriz görmüyorum. Türkiye'de futbolla ısınan mükemmel bir iklim var. Bu iklimde zaman zaman fırtınalar oluyor. Büyük bir aileyiz. Ailenin de şu an en büyük meyvesi milli takım. Burada bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum. İnanın bizim gençlerimiz çok daha yetenekli, çok daha farklı. En son İsviçre ile oynanan U16 maçımızı izledim. O maçı da kazanmıştık. Avrupalı bir takımla oynadığımızda bizim çocuklarımız daha zayıf, daha çelimsiz ama şimdi bakıyorum çok iyi bir jenerasyon geliyor. U16'daki oyunculardan en az 4-5 tanesinin EURO 2032'de oynayacağını düşünüyorum. 'Bizim altyapımız yok, bizim altyapımızda sıkıntılarımız var' diyoruz. Bazen olumsuz şeylere bakarak iyi şeyleri de görmezden geliyoruz. Türkiye'de futbol 100 yıldır yaşıyor. Şampiyonalara katılıyoruz. Milli takımlarımızın dünyadaki organizasyonlara katılması, bunlar çok kıymetli şeyler. Şu anda biz FIFA'da da UEFA'da da kıymetli, değerli ve önemliyiz. Ben bunun ivme kazanarak devam edeceğine inanıyorum. Biz 85 milyonluk nüfusa futbolun direkt ya da endirekt olarak girdiği bir ülkeyiz. 5 yaşındaki çocukla 80 yaşındaki büyüğü futbolla sevinç yaşayabiliyor. Bizim futbolda iyi duygular yaşamamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.