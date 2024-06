Muhammed Şengezer: 'Hedefimiz finale kadar gitmek'

A Milli Takım kalecilerinden Başakşehir forması giyen Muhammed Şengezer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Avusturya'dan daha iyi oyuncularımız olduğunu söyleyen Muhammed, "Burada arkadaşlık üst seviyede. Herkes ben ile Zeki gibi, ben Zeki ile 17 yıllık arkadaşım. Önümüzde ciddi ve önemli bir maç var. İyi hazırlanmaya çalışıyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Çift kalelerde her oyuncuyu tanıyorum. En çok beni zorlayan Hakan Ağabey ile Semih. İnanılmaz şut özellikleri var. Avusturya'yı çok iyi analiz ediyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Yenecek kapasiteye sahibiz. Daha iyi oyuncularımız var." dedi.



Altay Bayındır'ın Portekiz maçında yediği golü değerlendiren Muhammed Şengezer, "Altay talihsiz bir gol yedi. Hiç kimse istemez. Arkadaşlarım o gol için üzgün. Tüm kalecilerin antrenmanda başımıza gelmez, maçta oldu. Olabiliyor. Kaleciler son adam olduğu için bazen hatalar olabiliyor. Gruptan çıktık. O konuyla ilgili konuşulacak bir şey yok. Burada 4 kaleciyiz. Herkes birbiriyle ilgili iyi şeyler düşünüyor. Biz eskiden de birbirimizi tanıyorduk. Buradaki kaleciler, birbirini üst seviyeye çıkarmak için yardımcı oluyor." sözlerini sarf etti.

Hedefin finale kadar gitmek olduğunu söyleyen Muhammed, "Şu an turnuvada çok üst düzey takımlar var, biz de onlardan biriyiz. Takımda hem tecrübeli hem tecrübesiz oyuncular var. Takımda çok üst düzey oyuncular var. Biz kazanmak için çıkıyoruz her maça. Avusturya maçı da öyle... Hedefimiz finale kadar gitmek. Tecrübe oluşturmak istiyoruz. Bu turnuvayı az bilen arkadaşlarımız var. Hedefimiz finale çıkmak. İnşallah. İspanya'yı beğeniyorum. Finalde onlarla karşılaşmak isterim. Güzel maç olur." diyerek sözlerini noktaladı.