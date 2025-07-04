Mourinho'dan Inter'e gönderme: "Benden sonra kazanan yok"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına verdiği samimi röportajda Diogo Jota, Inter ve yeni teknik direktör Christian Chivu hakkında konuştu.

calendar 04 Temmuz 2025 16:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mourinho'dan Inter'e gönderme: 'Benden sonra kazanan yok'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına verdiği samimi röportajda Diogo Jota, Inter ve yeni teknik direktör Christian Chivu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"JOTA ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Jota için övgü dolu ifadeler kullanan Mourinho, "Diogo Jota gerçekten çok iyi bir insandı, bu nesilden değilmiş gibi görünüyordu çünkü ön plana çıkmayı sevmiyordu" dedi.



"BENDEN SONRA KİMDE ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANAMADI"

İtalya'da hala büyük özlemle anıldığı hatırlatılan Portekizli teknik adam, "Bunun tek nedeni, benden sonra orada kimsenin Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamış olması" ifadeleriyle iddialı çıkışını yineledi.

"CHIVU BENİM ÇOCUKLARIMDAN BİRİ"

Inter'in yeni teknik direktörü Christian Chivu hakkında da konuşan Mourinho, "Chivu benim çocuklarımdan biri. Tecrübelerimden çok şey öğrendi. Büyük bir oyuncu olmakla büyük bir teknik direktör olmak farklı şeyler ama onun cesareti ve kişiliği var. Umarım başarılı olur ama umarım Şampiyonlar Ligi, Serie A ve İtalya Kupası'nı aynı sezonda kazanmaz" diyerek esprili bir göndermede bulundu. 

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