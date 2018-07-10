Mourinho: "Böyle penaltı olmaz! Yersiz VAR"

2018 Dünya Kupası boyunca oynanan maçlar hakkında tahminlerini paylaşan ve maçlar hakkında yorumlar yapan efsanevi Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fransa ve Hırvatistan takımları arasındaki final karşılaşmasında verilen penaltıya ilişkin görüşünü dile getirdi.Maçın 38. dakikasında gelişen pozisyonda Arjantinli hakem Nestor Pitana, Hırvat Ivan Perisic'in eline çarpan topa, yaptığı video incelemesi sonrasında topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı verdi.Mourinho hakemin çok tartışılan bu kararı hakkında, "Böyle bir karardan sonra, 'Bu benim sevdiğim futbol' değil diye hissettim.. VAR sistemini destekliyorum ama bu şekilde değil. Pozisyonların video tekrarlarını izlemek, net olarak kural ihlallerini gösterdiğinde çok etkili bir sistem. Ancak bu maçta kullanımı çok farklı bir şekilde oldu. Şimdi o pozisyonda hata olduğu açık olarak ortada değil, insanlar bu pozisyon hakkında kafaları karışık. Perisic eli yapışık nasıl atlayabilir? 1 metre yakınında Fransız oyuncu varken pozisyonda durduğu pozisyon doğru mu? Bu normal bir maç değil, bu bir final maçı ve böyle pozisyonlarda VAR'a bağlı bir karar oyunun kaderini etkiler." şeklinde açıklamalarda bulundu.Perisic'in bu pozisyonda duruşu hakkında da konuşan Mourinho, "Eğer top kaleye doğru yön alsa ve Perisic'in eli bunu engellese, o zaman bu penaltı belki söz konusu olabilirdi. Ama bu el kesinlikle istemsizdi ve penaltı kararı bu pozisyon için çok yersiz oldu. Bu Dünya Kupası aklımda VAR'ın şampiyonu belirlediği turnuva olarak kalacak. Aynı karar Sırbistan'ın da turnuvadan elenmesine sebep oldu. Şimdi de bu hatayı finalde gördük." ifadelerinde bulundu.