Moriyasu: 'Daha öğrenecek çok şeyimiz var'

Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu, İspanya zaferi sonrası açıklamada bulundu.



Moriyasu yine bir devre arası müdehalesinden sonra İspanya karşısında galip gelmelerinin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Bir bütün olarak çok iyi oynadık ve kazanma şansımızı artırdık. Kosta Rika'nın goller attığını öğrendikçe heyecan arttı. Beraberliğin bize yarayacağını biliyorduk ama önemli olan kazanmaktı ve başardığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.



Kazandıkları bu önemli galibiyeti tüm Asya ve Japon halkına armağan ettiklerini belirten Moriyasu, "Tribünlerde bizi desteklemeye gelenleri görmek çok güzel. Bu zafer onlar için. Biz bu zaferi tüm Japon halkına ve Asya'ya armağan ediyoruz. İspanya ve Almanya dünyanın en büyük takımları. Daha öğrenecek çok şeyimiz var" diyerek açıklamalarını noktaladı.



