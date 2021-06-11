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Moldovan: "Türkiye'nin oyununu anlayamadım"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Viorel Moldovan, A Milli Takımımızın İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Moldovan: 'Türkiye'nin oyununu anlayamadım'
A Milli Takımımızın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi dünyanın birçok noktasında dikkatleri çekti.

Fenerbahçe'nin 1998-2000 yılları arasındaki Rumen golcüsü Viorel Moldovan, A Milli Takımımızın yenilgisini yorumladı.

Millilerin cesur olması gerektiğini söyleyen Moldovan, "Türkiye'nin oynadığı oyunu hiç anlayamadım. Oyunu tamamen İtalya'ya verdiler ve bu benim için büyük bir sürpriz oldu. İtalya'nın da artık sımsıkı kapanan bir takım olmadığını, daha yaratıcı oyuncuları olduğunu gördük. Biz Türkleri daha cesur bilirdik ancak topu aldıklarında ne yapacaklarını bilmiyorlardı, tehlikeli değillerdir." dedi.

Türkiye'nin iyi gözükmediğini vurgulayan eski futbolcu, "Türkiye genelde kötü başlıyor, turnuvalardaki 7 açılış maçını da kaybetmişler ancak bu sefer çok sıkıntılı gözüktüler. Avrupa Şampiyonaları'nda her şey mümkündür ancak hangi seviyede olduğunu anlaman lazım." diye konuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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