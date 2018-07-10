Mircea Lucescu: "Dünya Kupası kötüydü"
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fransa'nın kazandığı Rusya Dünya Kupası'nı yorumladı ve oynanan futbolu beğenmediğini söyledi.
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Dünya Kupası'nı değerlendirdi ve oynanan oyunu beğenmediğini söyledi.
Takımların savunma anlayışına tepki gösteren Ukraynalı hoca, "Final öncesindeki maçları izleyenler, Güney Amerika takımlarının turnuva için önemini anlar. Üst düzey organizasyon, çok iyi taktiksel yaklaşımlar vardı ancak hücum için güzel organizasyonlar, hayal kurduracak hareketler yoktu. Pratikte kötüydü" dedi.
"AVRUPA TAKIMLARI BAŞKA TÜRLÜ KAZANDI"
Hücum anlayışının önemini vurgulayan Luce, "İzlendiğinde ilginçti ancak heyecan verici değildi. Peru, Meksika, Brezilya, Kolombiya futbol anlamında önemli işler yaptı. Avrupa takımları da başka türlü oynayarak onları yendi. İsveç'e bakın. Turnuvada 3 maç kazandı. Güçlüydü, organizeydi ancak tek odaklandıkları nokta kontra ataklar ve duran toplardı. İngiltere de neredeyse aynısıydı. Minimum atak organizasyonu, sadece duran top gücü. Ben tüm hayatımı takımlarıma hücum futbolu oynatmaya çalışacak geçirdim, oyun kontrolü ve hücum hedefledim. Diğer seçenekler benim ilgimi çekmiyor" ifadelerini kullandı.
"RUSYA'DA GOLOVIN'İ ÇOK BEĞENDİM"
Rusya'da Golovin'i beğendiğini belirten teknik adam, "Rusya'da Golovin en iyisiydi. Türkiye ile oynadıkları maçta da bunu anlamıştım, Dünya Kupası'nda da görüldü. İtalya'dan röportaj istediler ve onun hakkında fikrimi sordular. Onun için çok olumlu sözler kullandım. Ignashevich de 39 yaşına rağmen çok iyiydi. En azından yarı finale çıkmayı hak etti" diye konuştu.
"NEYMAR HEP BİREYSEL BİR ŞEYLER DENEDİ"
Brezilya'nın sorununun Neymar'a bağlı olmak olduğunu söyleyen deneyimli antrenör, "Brezilya'da Neymar çok güçlü bir oyuncu ancak her maçta bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Sonunda da ortaya hiçbir şey çıkmadı çünkü 3 oyuncuyla karşı karşıya kaldı sürekli. Brezilya'da maç sırasında bir şeyler yapmaya çalıişan ekstra oyuncu yoktu" değerlendirmesini yaptı.
"GÜÇLÜ RAKİPLERLE KARŞILAŞACAĞIZ"
UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz Rusya ve İsveç için konuşan Mircea Lucescu, "Rusya takımı Dünya Kupası'nda gerçekten çok ciddi bir gelişim gösterdi, ciddi bir özgüven kazandı. Türkiye olarak ben de genç oyuncularıma bildiğim her şeyi öğreteceğim ama çok güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Rusya çeyrek final oynadı, İsveç önemli bir başarı kazandı, bu takımlarla zorlu maçlara çıkacağız ama 2020 için yarışmacı bir takım yapmak istiyoruz. Bu benim önümdeki en büyük görev" diyerek sözlerini noktaladı.
Takımların savunma anlayışına tepki gösteren Ukraynalı hoca, "Final öncesindeki maçları izleyenler, Güney Amerika takımlarının turnuva için önemini anlar. Üst düzey organizasyon, çok iyi taktiksel yaklaşımlar vardı ancak hücum için güzel organizasyonlar, hayal kurduracak hareketler yoktu. Pratikte kötüydü" dedi.
"AVRUPA TAKIMLARI BAŞKA TÜRLÜ KAZANDI"
Hücum anlayışının önemini vurgulayan Luce, "İzlendiğinde ilginçti ancak heyecan verici değildi. Peru, Meksika, Brezilya, Kolombiya futbol anlamında önemli işler yaptı. Avrupa takımları da başka türlü oynayarak onları yendi. İsveç'e bakın. Turnuvada 3 maç kazandı. Güçlüydü, organizeydi ancak tek odaklandıkları nokta kontra ataklar ve duran toplardı. İngiltere de neredeyse aynısıydı. Minimum atak organizasyonu, sadece duran top gücü. Ben tüm hayatımı takımlarıma hücum futbolu oynatmaya çalışacak geçirdim, oyun kontrolü ve hücum hedefledim. Diğer seçenekler benim ilgimi çekmiyor" ifadelerini kullandı.
"RUSYA'DA GOLOVIN'İ ÇOK BEĞENDİM"
Rusya'da Golovin'i beğendiğini belirten teknik adam, "Rusya'da Golovin en iyisiydi. Türkiye ile oynadıkları maçta da bunu anlamıştım, Dünya Kupası'nda da görüldü. İtalya'dan röportaj istediler ve onun hakkında fikrimi sordular. Onun için çok olumlu sözler kullandım. Ignashevich de 39 yaşına rağmen çok iyiydi. En azından yarı finale çıkmayı hak etti" diye konuştu.
"NEYMAR HEP BİREYSEL BİR ŞEYLER DENEDİ"
Brezilya'nın sorununun Neymar'a bağlı olmak olduğunu söyleyen deneyimli antrenör, "Brezilya'da Neymar çok güçlü bir oyuncu ancak her maçta bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Sonunda da ortaya hiçbir şey çıkmadı çünkü 3 oyuncuyla karşı karşıya kaldı sürekli. Brezilya'da maç sırasında bir şeyler yapmaya çalıişan ekstra oyuncu yoktu" değerlendirmesini yaptı.
"GÜÇLÜ RAKİPLERLE KARŞILAŞACAĞIZ"
UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz Rusya ve İsveç için konuşan Mircea Lucescu, "Rusya takımı Dünya Kupası'nda gerçekten çok ciddi bir gelişim gösterdi, ciddi bir özgüven kazandı. Türkiye olarak ben de genç oyuncularıma bildiğim her şeyi öğreteceğim ama çok güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Rusya çeyrek final oynadı, İsveç önemli bir başarı kazandı, bu takımlarla zorlu maçlara çıkacağız ama 2020 için yarışmacı bir takım yapmak istiyoruz. Bu benim önümdeki en büyük görev" diyerek sözlerini noktaladı.
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Sonuçlar
Yarı finaller
|Fransa
|
1-0
10.07.2018
|Belçika
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0