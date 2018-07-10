Mircea Lucescu: "Dünya Kupası kötüydü"

"AVRUPA TAKIMLARI BAŞKA TÜRLÜ KAZANDI"

"RUSYA'DA GOLOVIN'İ ÇOK BEĞENDİM"

"NEYMAR HEP BİREYSEL BİR ŞEYLER DENEDİ"

"GÜÇLÜ RAKİPLERLE KARŞILAŞACAĞIZ"

Teknik Direktörü'nı değerlendirdi ve oynanan oyunu beğenmediğini söyledi.Takımların savunma anlayışına tepki gösteren Ukraynalı hoca, "" dedi.Hücum anlayışının önemini vurgulayan Luce, "" ifadelerini kullandı.Rusya'da Golovin'i beğendiğini belirten teknik adam, "" diye konuştu.Brezilya'nın sorununun Neymar'a bağlı olmak olduğunu söyleyen deneyimli antrenör, "" değerlendirmesini yaptı.UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz Rusya ve İsveç için konuşan Mircea Lucescu, "" diyerek sözlerini noktaladı.