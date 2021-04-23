Millilerin rakibi Galler'de kriz: Giggs gönderildi

İki kadına saldırmakla suçlanan Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, federasyon tarafından görevden alındı. A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden Galler'de takımın başında Robert Page yer alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Millilerin rakibi Galler'de kriz: Giggs gönderildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2021 22:29
Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'ndaki rakiplerinden Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Ryan Giggs, iki kadına saldırmak suçuyla yargılanacak.

Giggs, 2020'nin kasım ayında Manchester kentinde 30'lu yaşlardaki bir kadını yaralamak, 20'li yaşlardaki bir kadına da şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor. 47 yaşındaki teknik adam, 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Bu gelişme sonrası açıklama yapan Galler Futbol Federasyonu, EURO 2020'de milli takımın başında, Giggs'in yardımcısı Robert Page'in bulunacağını duyurdu.

İcra kurulunun, olayın federasyon ve milli takım üzerindeki etkisini değerlendirmek için toplanacağı da belirtildi.

1990'dan 2014'e kadar forma giydiği Manchester United'ın efsane oyuncuları arasındaki Giggs, aynı kulüpte geçici olarak teknik direktörlük görevini de üstlenmişti. Giggs, 2018 yılından bu yana Galler'i çalıştırıyor.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.