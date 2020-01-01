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Millilerimizin EURO 2020 forma numaraları belli oldu

EURO 2020'de A Milli Takım futbolcularının formalarında taşıyacakları isimler ve numaralar açıklandı.

Millilerimizin EURO 2020 forma numaraları belli oldu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'da oyuncuların formalarında taşıyacakları isimler ve numaralar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek millilerin formalarında taşıyacakları isimler ve numaralar şöyle:

1- Mert, 2- Zeki Çelik, 3- Demiral, 4- Çağlar, 5- Okay, 6- Ozan, 7- Cengiz Ünder, 8- Dorukhan, 9- Karaman, 10- Çalhanoğlu, 11- Yusuf Yazıcı, 12- Altay, 13- Umut, 14- Taylan, 15- Ozan Kabak, 16- Enes, 17- Burak, 18- Rıdvan, 19- Orkun, 20- Abdülkadir, 21- Kahveci, 22- Kaan, 23- Uğurcan, 24- Kerem, 25- Mert Müldür, 26- Dervişoğlu

Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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