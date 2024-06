Milli futbolculardan flaş açıklamalar!

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI



"DÜNYANIN SONU DEĞİL"



"Dünkü maçtan sonra her şey daha zor oluyor ama dünyanın sonu değil. İlk baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Hala bu şansımız var. Dün istediğimiz sonucu alamadık ama hiçbir şey daha bitmedi. Bir maçımız daha var. Takımımız inanıyor."



"İNŞALLAH GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"



"Maçta istemediğimiz şeyler oldu, şanssızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Önemli olan bizim takımımızın hala inanması. Maçtan sonra konuştuk. Önümüze bakacağız, önümüze bakmak zorundayız. İnşallah bu gruptan çıkacağız."



"ELEŞTİRİLERİ HİÇ DİNLEMİYORUM"



"Futbolda olan şeyler bunlar. Performansımdan gayet memnunum. Orada yaptıklarımı, burada da yapıyorum. Hocanın istediklerini karşılamaya çalışıyorum. Konu aslında ben değilim, konu aslında milli takım. Herkes burada ay-yıldızlı bayrak için savaşıyor. Eleştirileri hiç dinlemiyorum, dinlemiş olsam buralara gelmezdim. İşime konsantreyim. Kendime iyi bakıyorum. "



"BURAYA KOLAY GELMEDİM"



"İstatistiklere hiç girmek istemiyorum. Sahada çok koşan, mücadele eden, gayret gösteren ama istediğimiz sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef. Bazen insan duygusal oluyor ama oraya bağlamayacağım. Ben her zaman takım arkadaşlarımın iyi olmasını istiyorum. Oynarsam da mücadelemi vereceğim, oynamazsam da takım için buradayım. Bu eleştiriler her zaman olacak, futbolun içinde var. Özellikle Türkiye'de var. O yüzden tabii ki biraz üzgünüm. Neden böyle bilmiyorum ama kabul etmem gerekiyor. Kolay kolay gelmedim buraya. Performansımı en iyi şekilde göstermeye çalıştım ve çaba gösterdim."



"YOLUN SONUNDA DEĞİLİZ"



"Biz genel olarak duygusal insanlarız, ülke olarak öyleyiz. Şunu unutmamak lazım, Portekiz güçlü bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Almanya ve İspanya gibi favori. Portekiz'i yenebilir miydik, evet yenebilirdik ama 1-0 2-0 geride olduğumuzda oyundan düşüyoruz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Samet ile Altay'ın olayı oldu. Saha içinde bazen biz konuşuyoruz ama duyulmuyor. Bu futbolda olan bir şey, önemli olan onları ayağa kaldırmak. Burada ben diye bir şey yok, biz. Biz beraber kazanırız, kaybederiz. Yolun sonunda değiliz. Devam ediyor. Çok bir maç olacak ama biz inanıyoruz ve o yüzden de devam edeceğiz."



"DİRİ, GÜÇLÜ ÇOK KOŞAN BİR ÇEKYA GÖRDÜM"



"Hocanın aklında bir stratejisi vardır. Onu şimdi söyleyemem. Ama diri, güçlü, çok koşan bir Çekya gördüm. Portekiz'e karşı da çok iyi oynadılar. Oyuncu olarak fazla bir şey söyleyemem. Hocanın dediklerine ayak uydurmamız gerekiyor. Onun istediği önemli, görevimizi yapacağız."



"ARDA'NIN KASIĞINDA SORUN VARDI"



"Arda tezahüratlarını duyduk. Arda bizim için çok değerli, herkes değerli. Bazen siz idmanda, takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. Yoksa oynayacaktı. Birlikte konuşarak bu kararı aldılar. Bunu hoca daha iyi biliyor, dışarıya yansıtmadı. Bazı şeyleri dışarıya yansıtmak bize yakışmıyor. Arda'nın sonradan oyuna girme şekli oydu. Kasığında bir sorunu vardı. Koruma amaçlı dışarıda bıraktı en son maça hazır olsun diye."



"BUNU DA BAŞARACAĞIZ"

"Biz hep zoru başardık, bunu biliyorsunuz. Deplasmanda Hırvatistan'ı yendik, lider çıktık. İzlanda maçında zoru başardık. Biz buna alışkınız. Yeni bir şey değil. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."



"BAZI OYUNCULAR ALIŞKIN DEĞİL"



"Arda'nın ve hocanın ne konuştuklarını bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemem. Biz Arda'ya nasıl değer veriyorsak, hoca da aynı şekilde değer veriyor, tüm oyunculara değer veriyor. Dediğim gibi, bilmediğiniz çok şey var. Bazı oyuncular 2-3 günde bir oynamaya alışkın değil. O yüzden dinlenmeler oluyor. Hoca, oyuncularla görüşüyor ve değerlendiriyor. Fiziksel anlamda çok yoğun 2-3 günde bir oynamak."



"KAYBEDİNCE ÇOK ELEŞTİRİ ALIYORUZ"



"Kaybettiğimizde aşırı derecede bir eleştiri alıyoruz. Bazı oyuncularımız bunu kabullenemiyor. Onlara bu konuda yardım etmek zorundayız. Daha güçlü olmamız gerekiyor. Onlara kulak asmayacağız. Kendi işimize bakacağız çünkü ne yapabileceğimizi biliyoruz."

CENK TOSUN'UN AÇIKLAMALARI





"HAZIRIM, OYNAMAK İSTİYORUM"



"Mental ve fiziksel olarak iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Hazırım. Oynamaya da hazırım hem saha içinde hem saha dışında. Deneyimli futbolcular arasında görülüyorum burada. Üzgünüm ama burada bir hoca var ona saygı duymak zorundayız. Ortak bir değer için buradayız. Sadece kendimizi değil buradaki bayrağı temsil ediyoruz biz. Hocanın kararlarına saygı duyuyorum. Hazırım, oynamak da istiyorum. Mental olarak da fiziksel olarak da hazırım."



"HOCANIN DÜŞÜNCELERİNİ BİLİYORUM"



"Hocanın benim hakkında olan düşüncelerini biliyorum. Turnuva başında da benimle bunları paylaştı. Oynamayan bir futbolcu mutsuz olur sonuçta. Hepimiz bu takıma bir şeyler katmak için buradayız. Hocayla konuşma fırsatım olmadı ama düşüncelerini biliyorum. Konuşma talebinde de bulunmadım."



"HOCAYA SAYGISIZLIK ETMEM"



"Oyuna girmek istiyordum, bekledim. Hem ilk maçta hem ikinci maçta bekledim. Ama burada bir hoca var, bizim patronumuz o. Onun kafasından ne geçiyor bilmiyoruz, böyle bir karar aldı. Saygı duymamız gerekiyor. Burada çok güzel bir arkadaşlık var. 13 yıldır milli takıma geliyorum. Eminim ki en güzel arkadaşlık grubu bu takımda var şu anda. Saha içinde ve saha dışında iyi anlaşıyoruz. O yüzden gurur duyuyoruz. Oynamaya hazır olduğumu düşünüyorum. Ama hocaya saygısızlık etmem. Onun kararı neyse odur."



"BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER"



"İlk iki maçta muazzam bir atmosfer vardı. Herkese teşekkür ederim. Bunu korumamız gerekiyor. Turnuvaların da böyle birleştirici güçleri vardı. Bizi desteklemeye devam etsinler. Hepimiz üçüncü maça odaklanalım, birlik olalım. Her şeyi bir kenara bırakalım çünkü grupta pozisyonumuz hala iyi. Gruptan çıkmak önceliğimizdi. Kötü bir gün geçirdik, belki başka bir günde biz yenebilirdik Portekiz'i. Biz Çekya maçının hazırlıklarına başladık. O maça neyimiz varsa ortaya koyacağız. İnşallah galip geliriz, en kötü 1 puan alırız ve inşallah ikinci tura yükselmek istiyoruz."



"ŞU ANDA HİÇBİR ŞEY BELLİ DEĞİL"



"Hoca, futbolun içinden geliyor. Gerçekten bizim dilimizden anlıyor. Sadece oynattığı kişileri değil, herkesi mutlu etmeye çalışıyor. Üzerine basarak söylüyorum ama neden oynatmadığına dair benimle konuşmadı. Düşüncelerini bilmediğim için taktik gereği olduğunu düşünüyorum. Maça birkaç saat kala öğreniyoruz kimin oynadığını. Şu anda hiçbir şey belli değil. Olsa da söylemem şu anda."



"HEPİMİZİN ZAMANI GELECEK"



"Onlar da benim gibi, her oynamayan oyuncular gibi üzülüyorlardır. Bertuğ ile çok konuşma fırsatım olmadı. Semih benim evladım gibi. Üzülüyordur, iyi bir sezon geçirdi. Ama o da benim gibi düşünüyor, hocanın kararına saygı gösteriyor. Turnuva daha uzun, hepimizin zamanının geleceğini düşünüyorum."



"ESKİ FUTBOLCULAR ELEŞTİRİYOR, ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"



"Ben iki maçta da hem hücum hem savunmaya yardım ettim. Maçlardan sonra analizime bakarım. Dün bütün ikili mücadeleleri kazandım. Burada yaptıklarımı, Inter'de de yapıyorum. Orada daha kolay geliyor çünkü uzun süredir birlikte oynuyoruz. Milli takımda bunlar süre istiyor. Burada bir saat konuşabiliriz dediğim gibi bunu. Beni istedikleri gibi görüyorlar. Ben 6 numarayım. O rolde kendimi iyi hissediyorum, sorumluluktan kaçmıyorum. Eleştiriler geliyor, eski milli futbolculardan da geliyor, onları Allah'a havale ediyorum. Canları sağ olsun. Eleştiri var ama ben kendime bakıyorum."



İSMAİL YÜKSEK'İN AÇIKLAMALARI



"ZOR BİR SAKATLIK ATLATTIM"



"Zor bir sakatlık atlattım. 60 gündür sahaya çıkmıyordum. Ama hocamızla konuştuğumuzda oynatmak istediğini söyledi. Şu anda iyi hissediyorum. Yavaş yavaş oynamaya başlayacağımı biliyorum ama son kararı hocamız verecek."



"YİNE AYNI ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIM"



"Hırvatistan maçı benim için özel bir gündü. Takım için değerli bir galibiyet almıştık. O maça nasıl hazırlandıysam, Çekya maçına da aynı şekilde hazırlanacağım. Ama o gün İsmail oynamazsa kim oynarsa aynı mücadeleyi gösterecektir diye düşünüyorum."



"Şu anda gayet iyiyim, iyi hissediyorum. Umarım böyle devam eder."







