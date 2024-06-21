Milan Skriniar: ''Hayal kırıklığına uğradık''

Slovakya'nın oyuncusu Milan Skriniar, EURO 2024'te Ukrayna ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Milan Skriniar oyunu değerlendirerek, "İlk yarı bizim açımızdan iyiydi ama ikinci yarıda oynadığımız şekilde oynayamayız. Bize verilen talimatları takip etmedik, rakibimizin oyunu çevirmesine izin verdik. Hayal kırıklığına uğradık; farklı bir şekilde hayal etmiştik ama hala her şey mümkün.'' dedi.



Hatalarını geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Skriniar, ''İlk yarıdan sonra böyle bir kazanma şansını kaçırmak utanç verici ama başımızı dik tutmalıyız. İyi olmayan şeylerin üzerine gitmeli ve özellikle ikinci yarıdaki görüntümüzü geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.



