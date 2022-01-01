Mikel Oyarzabal: ''Bu inanılmaz!''

İspanya Milli Takımı'nda Mikel Oyarzabal, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Mikel Oyarzabal: ''Bu inanılmaz!''
EURO 2024'te kupaya uzanan İspanya Milli Takımı'nda Mikel Oyarzabal, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Oyarzabal golüyle ilgili, "İşimi yaptım, her an yapmam gerekeni yaptım, yardım etmem gerekiyordu, zaferi verecek kadar şanslıydım. Zor zamanlardan geçtiğinizde, burada olmak çok değerli ve benim yaptığım gibi yardım edebilecek kadar şanslıysanız, bu en iyisi.'' dedi. 
 
Sözlerine devam eden İspanyol yıldız, ''Sakatlık, yaşadığım her şey... Bu muazzam sevinci yaşamak... Çok mutluyum, herkesle gurur duyuyorum, 45 gündür buradayım, burası herkesin eşit derecede değerli olduğu bir aile, bu inanılmaz.'' ifadelerini kullandı. 
 
Oyarzabal son olarak şunları söyledi: ''Dani'den topu aldım, Cucu'nun koştuğunu ve avantajı ele geçireceğini gördüm, koştum, daldım, dokundum ve gol oldu."
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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