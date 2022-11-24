Michy Batshuayi kızdıran soru!

Belçika'ya Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'li Kanada karşısında galibiyeti getiren Michy Batshuayi, bir soruya tepki gösterdi.

Michy Batshuayi kızdıran soru!
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'nda Kanada'yı 1-0'lık skorla mağlup ederken, Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi attığı golle hem takımına galibiyeti getirdi, hem de manşetlere çıktı.

29 yaşındaki Belçikalı golcü, Kanada karşılaşmasının ardından basın mensubunun sorusuna ufak çaplı bir tepki gösterdi.

"Belçika kazandı ama son yıllardaki en kötü oyunuydu, ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Michy Batshuayi, "Siz gazetecilerin eleştirmek için burada olduğunuzu biliyoruz. Belçika tabii ki en iyi oyununu oynamadı. Daha fazla gol de atabilirdik. Ama bu galibiyet bize güven verecek." dedi.

Sözlerine devam eden Michy Batshuayi "Şu an Belçika en iyi durumunda değil ve bunu iyi biliyoruz. Eksiklerimizi çıkaracağız ve bunun üzerine çalışacağız." ifadelerini kullandı.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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