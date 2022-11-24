Michy Batshuayi kızdıran soru!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'nda Kanada'yı 1-0'lık skorla mağlup ederken, Fenerbahçe'de forma giyenattığı golle hem takımına galibiyeti getirdi, hem de manşetlere çıktı.29 yaşındaki Belçikalı golcü, Kanada karşılaşmasının ardından basın mensubunun sorusuna ufak çaplı bir tepki gösterdi." şeklindeki soruyu yanıtlayan Michy Batshuayi, "" dedi.Sözlerine devam eden Michy Batshuayi "" ifadelerini kullandı.