Messi rekor kırdı: Arjantin finalde!

MESSI VE ALVAREZ ORTAKLIĞI!

YARI FİNALDE YİNE KAYBETMEDİ

HIRVATİSTAN İLK KEZ 3 GOL YEDİ

RUSYA'NIN RÖVANŞINI ALDI

MESSI, MBAPPE'Yİ YAKALADI

MAÇTAN DAKİKALAR

2022 Katar Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Lusais Stadyumu'ndaki müsabakayı Arjantin 3-0'lık skorla kazandı ve finale yükseldi.Karşılaşmanın ilk yarım saatlik dilimi golsüz geçilirken, Arjantin 32. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, 34. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.Messi, Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda 10 golle en çok gol atan Gabriel Batistuta'yı geçerek 11 golle rekorun tek sahibi oldu. Arjantinli yıldız gol rekorunun yanı sıra, Dünya Kupası'nda 25 maç ile Alman efsane Lothar Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu da egale etti.Arjantin, 1-0'ın ardından hız kesmezken, 39. dakikada Julian Alvarez ile bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.Arjantin, karşılaşmanın 69. dakikasında farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Lionel Messi, Alvarez'i gördü. 22 yaşındaki futbolcu da Messi'nin asistini geri çevirmedi ve farkı 3'e çıkardı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Arjantin, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.Son olarak 2014'te final oynayan Arjantin, Fransa-Fas karşılaşmasının galibiyle kupa için karşılaşacak. Çeyrek finalde Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan ise 3.'lük maçına çıkacak.36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin, turnuvada oynadığı 6. yarı final maçından da galibiyetle ayrıldı."Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden galip ayrılmış oldu.Turnuvada yarı finale kadar oynadığı maçların normal sürelerinde sadece Kanada ve Japonya'dan birer gol yiyen Hırvatistan, Arjantin'i durduramadı.Son 16 turunda Japonya karşısındaki seri penaltı atışlarında 1, çeyrek finalde Brezilya karşısındaki seri atışlarda ise 2 gole izin veren kaleci Livakovic, "Tangocular"ın 3 golüne engel olamadı.Rusya 2018'de rakibiyle oynadığı grup maçını 3-0 kaybeden Arjantin, Katar 2022'de aynı skorla sahadan galip ayrıldı.Arjantin, Dünya Kupası'nda oynadıkları maçlarda Hırvatistan karşısında ikinci galibiyetini elde etti.Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı penaltıyla turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı.Arjantinli futbolcu, 5 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Fransız Kylian Mbappe'yi yakaladı.Messi, kupada üç golün de pasını verdi.İki takımın da temkinli bir futbol ortaya koyduğu karşılaşmanın ilk 20 dakikasında Hırvatistan rakibine göre daha fazla topa sahip oldu ancak bu bölümde kaleyi bulan şut çıkmadı.88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran Arjantinli taraftarların "La Scaloneta" şarkısıyla takımlarına coşkulu destek verdiği mücadelede, Fernandez maçın ilk tehlikeli şutunu kaleye gönderdi. Bu futbolcunun 25. dakikada ceza yayı önünden çektiği şutta, kaleci Livakovic, gole izin vermedi.32. dakikada topla savunmanın arkasına sarkan Alvarez, ceza alanına girer girmez kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.34. dakikada topun başına geçen Lionel Messi, kaleci Livakovic'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.35. dakikada Hırvatistan Milli Takımı Antrenörü Mario Mandzukic, hakeme itirazları sonrası kırmızı kart gördü.39. dakikada Arjantin farkı ikiye çıkardı. Kendi yarı alanından hızlı çıkan Alvarez, ceza alanında önce Juranovic, ardından Sosa'yı geçerek karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-0.42. dakikada sol taraftan korner atışını kullanan Messi'nin ceza alanına gönderdiği topa Mac Allister kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in son anda yaptığı müdahaleyle bir kez daha kornere çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Arjantin'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.58. dakikada sol taraftan ceza alanına verkaçla giren Messi'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Livakovic, topu uzaklaştırdı.69. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren ve son çizgiye kadar inen Messi'nin çıkardığı topu tamamlayan Alvarez, kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.Kalan bölümde oyunu kontrol eden Arjantin, sahadan 3-0 galip ayrılarak tarihinde 6. kez finale çıktı.LusailDaniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)Damian Martinez, Molina (Dk. 86 Foyt), Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul (Dk. 74 Palacios), Paredes (Dk. 62 Lisandro Martinez), Fernandez, Mac Allister (Dk. 86 Correa), Messi, Alvarez (Dk. 74 Dybala)Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (Dk. 46 Orsic), Modric (Dk. 81 Majer), Brozovic (Dk. 50 Petkovic), Kovacic, Pasalic (Dk. 46 Vlasic), Kramaric (Dk. 72 Livaja), PerisicDk. 34 Messi (Penaltıdan), Dk. 39 ve 69 Alvarez (Arjantin)Dk. 35 Mario Mandzokic (Antrenör) (Hırvatistan)Dk. 32 Livakovic, Dk. 32 Kovacic (Hırvatistan), Dk. 68 Romero, Dk. 71 Otamendi (Arjantin)