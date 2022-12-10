Messi'den Weghorst'a 'aptal' sözleri!

Arjantin'in yarı finale yükseldiği karşılaşma sonrası Lionel Messi'nin Beşiktaşlı Weghorst'a söylediği sözler geceye damga vurdu.Lionel Messi maç sonu röportajı verirken "" sözlerini sarf etti. Yayın sırasında Messi'nin bu sözleri söylediği kişinin ise Beşiktaşlı Wout Weghorst olduğu sonradan teyit edildi.Messi sözlerinin devamında ise, "" açıklamasını yaptı.Maçın ardından saha içinde olan Sergio Aguero ise "Weghorst, Messi'ye 'Buraya gel" dediği için yanına gidip susması gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.Beşiktaşlı Wout Weghorst ise maç sonu açıklamalarında Messi'yle el sıkışmak istediğini ancak yıldız oyuncunun kendisine elini vermediğini belirerek, "" açıklamasını yaptı.