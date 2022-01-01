Mert Günok'un babasından itiraf: ''Yüzyılın kurtarışı!''

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırırken Avusturya karşısında alınan 2-1'lik galibiyette golleri atan Merih Demiral ile yaptığı müthiş kurtarışla zaferi perçinleyen Mert Günok öne çıktı.



Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın konuştuğu o kurtarışı Mert Günok'un eski bir kaleci olan babası Mahir Günok anlattı.



''OĞLUMLA GURUR DUYDUM''



Sabah Gazetesi'ne konuşan Mahir Günok, o pozisyonla ilgili "Dizlerinde sorun var. Bu sene çok maç oynadı, büyük bir öz veri ortaya koydu. Oğlumla gurur duydum. Bu kurtarış, Mert'in verdiği tüm emeklerin, ortaya koyduğu öz verinin ve meslektaşlarının ona verdiği sonsuz desteğin karşılığıdır" ifadelerini kullandı.



''SONU FİNAL OLSUN''



Baba Günok, Mert'in kurtarışı için eski bir file bekçisi olarak, "Öyle bir kurtarışta bir kaleci sadece takımın değil arkasında olduğunu bildiği 85 milyonun da sorumluluğunu alır. Mert de zeki, çevik, ahlaklı bir oyuncu gibi davranmıştır ve o sorumlulukla kurtarışını yapmıştır. Umarım bu emeklerin karşılığı final olur." yorumunu yaptı.



''ANADOLU EFES'TE BASKETÇİ OLACAKTI!''



Mahir Günok, Akşam Gazetesi'ne de açıklamalarda bulunarak oğluyla ilgili bir itirafta bulundu ve şu ifadeleri kullandı. "Mert, yetenekli, ahlaklı, karakterli bir oyuncu. İşini yapıyor. İyi eğitim aldı. Milli forma altında da ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Kurtarış anında herhalde ben televizyonun üzerinde atladım. Televizyona bir plonjon attım. Çok zor bir pozisyondu. Bir de ters ayağında yakalandı, ona rağmen iyi kurtardı. Basketbol oynaması ona avantaj sağlıyor. Bunu maç üzerinden söylemiyorum. Genel kariyerine olumlu etkisi oldu. 14 yaşında Anadolu Efes kapımıza gelmişti, teklif yaptılar.''



'YÜZYILIN KURTARIŞI' DİYORUM''



Sözlerine devam eden Baba Günok, ''Mert, 'Baba ben senin izinden gitmek istiyorum. Kaleci olmak istiyorum' dedi. Ben kendisine bıraktım. Bu arada iyi bir basketbolcu. Anadolu Efes'te Doğuş Balbay'la birlikte çok iyi arkadaşlar. Okudukları orta okulda Doğuş'la birlikte okulu Kadıköy şampiyonu yaptılar. Ben buna yüzyılın kurtarışı diyorum. Taffarel'in Arsenal maçında böyle bir kurtarışı vardı."



Avusturya Milli Takım Hocası Rangnick'in, Mert'in kurtarışını Gordon Banks'a benzetmesini de değerlendiren Mahir Günok, "Evet. O da çok iyi bir kurtarıştı" yorumunu yaptı.



