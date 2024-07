Mert Günok, o kurtarışıyla ilgili konuştu!

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, turnuvada favorilerden biri olarak görülen Avusturya'yı Merih Demiral'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda ile eşleşti.



MERT GÜNOK ZORU BAŞARDI



Tarihi maçın son dakikasında Baumgartner'in kafa vuruşunu zor pozisyonda kurtaran Mert Günok, bu zaferin mimarlarından biri oldu. Yüzde 6'lık ihtimal ile o pozisyonda gole izin vermeyen deneyimli eldiven Sabah Gazetesi'ne konuştu.



Mert Günok duygularını, "Öncelikle arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. İkinci yarı zaman zaman iyi oynayamadığımız anlar oldu ama mücadele konusunda herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Şimdi önümüzde çeyrek final maçımız var. O yüzden ayaklarımız yere sağlam basmalı ve bu karşılaşmaya hazırlanmalıyız. Yine kazanıp hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" sözleriyle açıkladı.



"BİR AN ÖNCE BU DUYGULARI ATLATMAMIZ GEREKİYOR"



Soyunma odasındaki havayı da anlatan Mert, "Söylemesi ayıptır, çok mutluyduk. Duygu yoğunluğu üst düzeydeydi. Hem takım arkadaşlarımın hem benim Herkes kazanmanın haklı gururunu yaşıyor. Ama bir an önce bu duyguları atlatmamız lazım. Bu sevinci bugün yaşayacağız ama ardından hızla Hollanda ile 6 Temmuz'daki maça odaklanmamız lazım" dedi.



''SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ''



Milli eldiven son saniyedeki kurtarışıyla ilgiliyse, "Ayaklarımız yere sağlam basmalı sonuna kadar gitmeyi biz de istiyoruz. Tabii ki finali hedefliyoruz. Avusturya maçının özgüveniyle inşallah, neden olmasın diyorum. Son saniyede kurtarışım, takımımızın galip gelmesi ve üzerine yaşadıklarımız bizim için anlatılamaz duygular. Herkes büyük emek ve mücadele örneği sergiledi. Çok güzel bir andı bizim için. Böyle bir kurtarışın özellikle Milli Takım'da olması hayatımda unutulmaz bir an olacak. Belki de en özel an olacak" diye konuştu.