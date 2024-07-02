Merih Demiral'ın eşi Heidi: "Irkçı biri değil!"

Merih Demiral'ın Kosova doğumlu İsviçreli eşi Heidi, "Benim eşim ırkçı biri değildir." dedi.

Merih Demiral'ın eşi Heidi: 'Irkçı biri değil!'
Avusturya maçı sırasında eliyle Bozkurt selamı yapan ve gündeme oturan Merih Demiral ile ilgili İsviçreli eşi Heidi Demiral'dan açıklama geldi.

İsviçre'den Blick'e konuşan Heidi Demiral, "Benim eşim ırkçı değildir! O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir!" ifadelerini kullandı.

Sürekli olarak İsviçre'de olduklarını belirten Kosova doğumlu Heidi Demiral, "Çeşitlilik ailemizin güzelliğidir." diyerek eşini destekledi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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