Merih Demiral'ın eşi Heidi: "Irkçı biri değil!"
Merih Demiral'ın Kosova doğumlu İsviçreli eşi Heidi, "Benim eşim ırkçı biri değildir." dedi.
Avusturya maçı sırasında eliyle Bozkurt selamı yapan ve gündeme oturan Merih Demiral ile ilgili İsviçreli eşi Heidi Demiral'dan açıklama geldi.
İsviçre'den Blick'e konuşan Heidi Demiral, "Benim eşim ırkçı değildir! O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir!" ifadelerini kullandı.
Sürekli olarak İsviçre'de olduklarını belirten Kosova doğumlu Heidi Demiral, "Çeşitlilik ailemizin güzelliğidir." diyerek eşini destekledi.
İsviçre'den Blick'e konuşan Heidi Demiral, "Benim eşim ırkçı değildir! O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir!" ifadelerini kullandı.
Sürekli olarak İsviçre'de olduklarını belirten Kosova doğumlu Heidi Demiral, "Çeşitlilik ailemizin güzelliğidir." diyerek eşini destekledi.
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