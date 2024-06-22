Merih Demiral: ''Hepimiz Portekiz'e hazırız''

basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gürcistan maçını değerlendiren Merih Demiral, "Bazı pozisyonlar verdik. Onlar da gayet iyi bir takım bence. Savunma olarak iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Tabii ki pozisyon verdik ama her maçta olacak şeyler, büyütülecek şeyler olduğunu düşünmüyorum. Maçtan sonra konuştuk aramızda. Tabii ki geliştirmemiz gereken konular var. İkinci maçta çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Gerekli analizi yaptık, çok daha iyi olacağımıza inanıyorum." dedi.

"Portekiz maçı çok önemli maç bizim için. Portekiz çok iyi bir takım. Tecrübeli ve iyi oyuncuları var. Ama biz gayet iyi durumdayız. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız bizim için itici güç. Onların varlığıyla galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki belli olmaz ama elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. İLGİLİ VİDEO



2020'daki Avrupa Şampiyonası ve bu Avrupa Şampiyonası'nı kıyaslayan milli futbolcu, " ifadelerini kullandı.2020'daki Avrupa Şampiyonası ve bu Avrupa Şampiyonası'nı kıyaslayan milli futbolcu, Sıradaki rakibimiz olan Portekiz maçıyla ilgili yorum yapan deneyimli oyuncu,

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu söyleyen Merih,

Ronaldo çok büyük, hepimiz için örnek bir futbolcu. Daha önce karşılıklı oynadım. Onu en iyi şekilde savunmamız gerekiyor. Herkes böyle futbolculara karşı oynamak ister. Bizim için bir fırsat olarak görüyorum. Herkes elinden geleni yapacaktır."

Gürcistan karşısında attığımız gollere de değinen Merih, "İki gol de çok süperdi, Mert ve Arda'nın golleri şahaneydi. Birini seçmeyeyim, iki gol de muhteşemdi.'' yorumunu yaptı.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Portekiz maçı çok önemli maç. Portekiz'de çok güzel bir geçmişim var. Oradaki insanları çok seviyorum. Benim için de özel bir maç olacak. Portekiz maçı her zaman özel. O yüzden çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah hak eden kazanır." ifadelerini sarf etti.



Avrupa Şampiyonası'na maç maç baktıklarını söyleyen deneyimli futbolcu, "Maç maç olarak bakıyoruz. İlk maç iyi geçti. İkinci maçta ne olacağı belli olmaz. Maç maç gidiyoruz, takımda güzel bir hava var. Önce Portekiz maçı sonra gelecek maç olarak bakıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini her maçta sahaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

''MOURINHO BÜYÜK BİR ŞANS''

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili gelen soruya cevap veren Merih Demiral, "Mourinho'nun Türk futboluna katkısı çok büyük olacaktır, çok büyük bir isim. Türkiye'ye çok şey katacaktır. Çok büyük bir fırsat hem Türk oyuncular hem Türkiye için. O yüzden hepimiz için bir şans. İnşallah herkes en iyi şekilde değerlendirir ve çok başarılı olur." yorumunu yaptı.

Taraftarımıza değinen Merih, "Ev sahibi gibi oynuyoruz. Muhteşem atmosfer oluyor. Sahaya ilk çıktığımızda etkilendik. Ev sahibi gibiydik dediğim gibi. Bizim için büyük bir avantaj. İlk maçta iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bizim için çok güzel bir şey." dedi.

''HEDEFİMİZ MAÇ MAÇ GİTMEK''

Hedeflerle ilgili yorumda bulunan yıldız isim, "Gürcistan'ı yenmeseydik, ondan önce çok daha farklı bir algı vardı milli takım için. Gruptan çıkamaz, gruptan çok zor çıkar diye bir algı vardı. Bizim hedefimiz, dediğim gibi maç maç bakıyoruz. İlk maçı kazandık, ikinci maçı da kazanırsak ya da puan kaybetmezsek çok daha farklı olacak. Hepimizin hayalleri, hedefleri var. Ama dediğim gibi hepimiz maç maç gitmeyi hedefliyoruz. Hepimizin tercihi o." değerlendirmesinde bulundu.

'' Bizi çok tedirgin etmiyor. Çok zor kazandılar. Avrupa Şampiyonası'nda ne olacağı belli olmuyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hepimiz çok hazırız. O yüzden bizim için fırsat böyle maçları oynamak. O yüzden çok güzel maç olacağına inanıyorum." dedi. İLGİLİ VİDEO dedi. Portekiz'in oyunuyla ilgili konuşan Merih,

Merih Demiral, finale kalınması durumunda istediği takımı da açıklayarak, "Finalde Almanya'yı isterim. Taraftarlar da öyle ister herhalde. Maç maç gidelim, bakalım. İnşallah Milli Takımımız için en iyisi olur bu turnuvada. " yorumunu yaptı.



"DIŞARIDA TARTIŞMALAR OLUYOR"

Merih Demiral, sözlerine, "Tartışmalar dışarıda çok oluyor. Futbolcular da ister istemez etkileniyor. Samet ağabey muhteşem bir performans sergiledi. Ama maçtan önce farklı bir algı vardı. Bu çok kötü bir şey. İster istemez etkilenebilir kötü olarak. Ama Samet Ağabey hiç etkilenmedi. Çıktı ve oynadı. Onun adına mutlu oldum. Dışarıda çok haksız, değişik algılar olabiliyor. Özellikle burada oynamış eski futbolculardan. Bunlar bizi üzüyor. Biz her şeye rağmen sahada kalıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada olmayanlarla ilgili, geçmişte olup bizim hakkımızda konuşulanlara bakmıyoruz. Sahaya odaklanıyoruz. Bizim için en önemlisi bu." diye devam etti.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

"Her maç öncesi oynamak istiyorum ama hocamızın takdiri. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacağına inanıyorum. Herkes forma savaşı içerisinde. Ne kadar rekabet olursa, o kadar şans. Çünkü her zaman herkes daha iyi performans ortaya koymaya çalışıyor. Bizim için büyük bir şans." dedi. 26 yaşındaki futbolcu, son olarak," dedi.

EURO 2024'ün ikinci maçı olan Portekiz maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da milli oyuncumuz Merih Demiral,yorumunda bulundu.sözlerini sarf etti.