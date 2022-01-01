Memphis Depay'dan Türkiye mesajı!
Hollandalı futbolcu Memphis Depay, Türkiye maçı öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.
A Milli Takımımız, EURo 2024'te Avusturya'yı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde karşılaşacağımız Hollanda'da Memphis Depay, flaş bir paylaşımda bulundu.
30 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda, "Cumartesi görüşürüz" ifadelerini kullandı.
A Milli Takımımız, Hollanda ile 6 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Çeyrek finalde karşılaşacağımız Hollanda'da Memphis Depay, flaş bir paylaşımda bulundu.
30 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda, "Cumartesi görüşürüz" ifadelerini kullandı.
A Milli Takımımız, Hollanda ile 6 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1