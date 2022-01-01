Memphis Depay'dan Türkiye mesajı!

A Milli Takımımız, EURo 2024'te Avusturya'yı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finalde karşılaşacağımız Hollanda'da Memphis Depay, flaş bir paylaşımda bulundu.



30 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda, "Cumartesi görüşürüz" ifadelerini kullandı.



A Milli Takımımız, Hollanda ile 6 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



