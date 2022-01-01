Memphis Depay'dan Türkiye mesajı!

Hollandalı futbolcu Memphis Depay, Türkiye maçı öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.

Memphis Depay'dan Türkiye mesajı!
A Milli Takımımız, EURo 2024'te Avusturya'yı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde karşılaşacağımız Hollanda'da Memphis Depay, flaş bir paylaşımda bulundu.

30 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda, "Cumartesi görüşürüz" ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız, Hollanda ile 6 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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