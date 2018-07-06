Meksikalı oyuncular saçlarını neden boyattı?

Meksika Milli Takımı'nda Brezilya maçı öncesi bazı futbolcular saçlarını sarıya boyattı. Peki bunun nedeni neydi? İşte ayrıntılar...

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynadıkları son 16 turu maçı öncesi Meksika Milli Takımı'nın bazı yıldızlarının saçlarını sarıya boyaması dikkat çekti.

Meksikalı oyuncuların bu hareketi, 1998 Dünya Kupası'nda Romanya Milli Takımı'nın bütün oyuncularının turnuvaya sarı saçla çıkmasına benzetildi.

Romanya'da bütün takım saçlarını sarıya boyamış olsa da Meksika takımında sadece birkaç oyuncu saçlarını boyattı.

Bazı oyuncuların saçlarını aynı renge boyayarak, Meksika'da takım ruhunu ve takım birlikteliği arttırmayı hedeflediği düşünülüyor. Ancak bu hamle, 1998 Dünya Kupası'nda Romanya için iyi sonuçlanmamıştı ve Romanya turnuvadan elenmişti.

Meksika da saçını sarıya boyayan yıldızlar arasında Javier Hernandez, Carlos Salcedo ve Miguel Layun var.







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Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
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Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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