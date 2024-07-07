Mehmet Büyükekşi: 'Oyuncularımızı gözlerinden öptüm'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Takımımızın Hollanda'ya 2-1 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.İyi bir turnuva geçirdiklerini söyleyen Büyükekşi,dedi.Başarıların devam edeceğini söyleyen Büyükekşi,sözlerini sarf etti.Son olarak yeni hedeflerinin finaller olduğunu söyleyen Büyükekşi,ifadelerini kullandı.