Mehmet Büyükekşi: 'Genç Türkler geliyor!'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Portekiz maçı öncesi Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



Portekiz'i mağlup ederek bir ilke imza atmak istediklerini belirten Mehmet Büyükekşi, "Hep bir ilkleri başararak gidiyoruz. Grubu ilk defa lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na geldik. Bugüne kadar ki turnuvalarda ilk maçımızı hiç kazanamamışız. İlk maçımızı kazanarak geldik. Arda, turnuvada ilk maçında gol atan en genç futbolcu oldu. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Çok sevinçliyiz. Biliyorsunuz ilk maçlar her zaman çok zordur. Bu zor maçları kazanabilmek çok güzel bir duygu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nı evimizde oynayacağız diyorduk. Bunu taraftarlarımız bize gösterdiler. 60 bin kişinin olduğu stadyumda 50 bin Türk vardı. Galip geldikten sonra 'Memleketim' şarkısına eşlik ettik. Turnuvaya iyi başlarsanız adım adım üstüne koyarak gitmek mümkün. Portekiz maçında da üstüne koyarak nasıl başarılı bir sonuç alabiliriz. Portekiz'e karşı resmi maçlarda galibiyetimiz yok. Galip gelirsek o da bir ilk olur ve gruptan çıkma adına çok büyük bir avantaj elde etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.



"GENÇ TÜRKLER GELİYOR"



Milli takımdaki genç futbolcular hakkında konuşan Büyükekşi, "Avrupa'nın en genç iki takımında birisiyiz. Genç Türkler geliyor diyorum. Biz 2032 yılında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. 2032 yılında hedef Avrupa şampiyonu olabilmek. Şimdiden bu hedefe doğru yürüyoruz. Arda, Kenan, Semih, Can bunlar genç oyuncularımız. Bu genç oyuncularımız kendilerine daha fazla tecrübe edinecek turnuvalara katılacaklar. Turnuvada 39-40 yaşında Ronaldo, Pepe gibi oyuncular oynuyor. Bunlar 18-19 yaşında. En az 10-15 yıl forma giyecekler. Hem Avrupa Şampiyonası'nda hem hedefimiz olan Dünya Şampiyonası'nda. Geleceğin milli takımını kuruyoruz" şeklinde konuştu.



"HOCAMIZ SICAK KANLI"



Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sıcak kanlı olduğunu belirtti. Büyükekşi, "Hocamız bir Akdeniz ülkesinden. Biz de Akdeniz ülkesiyiz. Sıcak kanlı, motive olan ve bizler gibi düşünüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya forması giyerken bir gün burada teknik direktör olarak olabilir miyim diye. Şu anda o hayali gerçek oluyor. Portekiz maçında bir ilki başarmak istiyoruz dedi. Üzerine koyarak gidersek Önce Portekiz sonra Çekya maçlarını kazanarak gruptan çıkabilirsek hocanın hayali daha üst noktalara çıkmış olacak. Arda'dan maçtan önce 2 gol istemiş ama maçtan sonra 2 gol istedim 1 gol attın o da benim kabulüm diyor. Sadece hayal etmek değil, çalışmak lazım. Çalışarak da bu başarıyı gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" sözlerini sarf etti.



Mehmet Büyükekşi, Arda Güler'in Gürcistan'a attığı golle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Benzeri bir golü Arda Güler, Galler'e atmıştı. İnşallah bunların tekrarı gelir. En güzel gol Arda'nınki diyorum."



"GERÇEKTEN EVİMİZDE OYNUYORUZ"



Almanya'daki taraftar desteğiyle kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyleyen Büyükekşi, "Nereye gitsek Türk vatandaşlarımız var. Bir çok insan bizi bilet için arıyor. Ama artık son günler bilet kalmadı. Biz taraftarlarımıza çağrı yapıyoruz. Maça gelirken milli takım formanızla gelirseniz takım daha çok motive oluyor. Gürcistan maçında 'sarı duvarı' 'kırmızı duvar'a çevirdik. Aynı şeyi Portekiz maçında da bekliyoruz. Stat 100 bin kişi olsa 100 bin Türk seyirci ile dolacak. Gerçekten evimizde oynuyoruz. Taraftarlarımızın desteği son derece önemli" dedi.



Büyükekşi sözlerine şöyle devam etti:



"Eskiden takımlar aynı stadyumda oynuyor ve taraftarlar birlikte maç izliyordu. Bu bir savaş değil. Biz futbolun güzelliklerini sergilememiz lazım. Maç bitince her şeyin bitmesi lazım. Türkiye'deki maçlarda da bunu yapabilmemiz lazım. Gençlerimizin ve kızlarımızın geldiği bir ambiyans yaratalım. Anadolu takımlarının seyirci sayısını artırmamız önemli. Milli takımın maçlarını da Anadolu'da oynattık."



"MİLLİ TAKIMIMIZ BİZİ TEMSİL EDİYOR"



Futbolun ülkenin tamamına etki ettiğine değinen Büyükekşi, "Milli takımımız bizi temsil ediyor. Milli takım başarılı olunca hiçbir şey fark etmeden birlikte seviniyoruz. Hepimiz aynı duygularla hüznü veya sevinci paylaşıyoruz. Başarılı olmak ve sürdürmek çok önemli. Bizim hedefimiz bundan sonra her takıma katılabilecek bir takım oluşturmak. 2002'den beri Dünya Kupası'na katılamıyoruz. O yüzden sürdürülebilir başarı daha büyük katkı sağlamış olacak. İnsanlar başarı istiyor ve başarı gelmedikçe küskünlük başlıyor. Bir bütün olmamız lazım" ifadelerini kullandı.



"1-0 OLSUN BİZİM OLSUN"



Portekiz maçını da değerlendiren Mehmet Büyükekşi sözlerini şu ifadelerle noktaladı:



"Hedefimiz galip gelebilmek ve bir ilki başarabilmek. Skordan çok galip gelmek önemli. İngiltere ve Fransa ilk maçlarında zorlandı. Bunlar kupayı almaya aday ülkeler. Portekiz de Çekya karşısında çok zorlandı. 1-0 olsun bizim olsun diyorum."