Mbappe, Fransa'yı üst tura taşıdı

2022 Katar Dünya Kupası D Grubu karşılaşmasında Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Stadyum 974'te oynanan mücadeleyi Fransa 2-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da atakları sonuç vermedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.Karşılaşmada sessizliği bozan isim Kylian Mbappe oldu. Fransızların süper yıldızı, 61. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.Danimarka bu gole hemen cevap verdi. Kuzey Avrupa temsilcisi 68. dakikada Andreas Christensen'in attığı golle durumu 1-1 yaptı.Fransa, 86. dakikada Kylian Mbappe ile bir kez daha öne geçti ve durum 2-1'e geldi. Mbappe, bu golüyle turnuvadaki gol sayısını 3'e çıkardı. 23 yaşındaki yıldız, milli takımda 31 gole ulaştı ve Zinedine Zidane ile gol sayısını da eşitledi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fransa, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.Bu ardından Fransa, 6 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Danimarka 1 puanda kaldı.Fransa, gruptaki son maçında 30 Kasım Çarşamba günü Tunus ile karşılaşacak. Danimarka, aynı tarihte Avustralya ile kozlarını paylaşacak.1-Fransa: 6 puan2-Avustralya: 3 puan3-Danimarka: 1 puan4-Tunus: 1 puan