Mbappe, EURO2024'ü tek golle tamamladı!

İspanya'ya yarı finalde 2-1 mağlup olan Fransa, EURO2024'e veda etti.



Fransızların yıldız ismi Kylian Mbappe, Almanya'daki turnuvada beklentilerin altında bir performans sergiledi.



EURO2024 sırasında şanssızlık yaşayan ve burnunun kırılmasının ardından maçlara maske ile çıkan Kylian Mbappe, turnuvayı tek golle tamamladı.



Avrupa Futbol Şampiyonası'nda akan oyunda gol atamayan Mbappe, tek golünü Polonya maçında penaltıdan attı.



