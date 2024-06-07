Martinez: 'Ronaldo'nun yaptıklarını kimse yapamaz'

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, takımın kaptanı ve yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.Martinez,ifadelerini kullandı.Portekiz Milli Takımı'nda 206 maça çıkan 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 128 kez gol sevinci yaşadı.Portekiz ile EURO2024'te boy göstermeye hazırlanan Cristiano Ronaldo, kariyerinde altıncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.