Martinez: "Ronaldo'nun yaptıklarını kimse yapamaz"

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo için, "Dünyada başka hiçbir oyuncu Cristiano'nun milli takıma verdiklerini yapamaz." şeklinde konuştu.

Martinez: 'Ronaldo'nun yaptıklarını kimse yapamaz'
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, takımın kaptanı ve yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Martinez, "Cristiano takıma yardım etmeye ve elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Dünyada başka hiçbir oyuncu Cristiano'nun milli takıma verdiklerini yapamaz." ifadelerini kullandı.

Portekiz Milli Takımı'nda 206 maça çıkan 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 128 kez gol sevinci yaşadı.

Portekiz ile EURO2024'te boy göstermeye hazırlanan Cristiano Ronaldo, kariyerinde altıncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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