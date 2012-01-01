Marco Reus, büyük turnuvalarda yok!

Borussia Dortmund forması giyen Marco Reus, büyük turnuvalar öncesinde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor.



Son olarak Alman Milli Takımı'nın, Katar 2022 Dünya Kupası kadrosunda sakatlığı nedeniyle alınmayan 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 4. kez sakatlığı nedeniyle büyük bir turnuvada yer alamayacak.



Reus, daha önce 2014 Dünya Kupası, 2016 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonaları'nı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.



Reus, 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası'nda milli takımda forma giyerken, Almanya o turnuvada gruptan çıkma başarısı gösterememişti. Panzerler, yıldız futbolcunun bir başka oynadığı turnuva olan EURO 2012'de ise yarı finalde İtalya'ya 2-1'lik skorla kaybetmişti.



