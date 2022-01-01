Marc Cucurella: ''İşimizi yaptık ve kazandık''

EURO 2024'te kupaya uzanan İspanya Milli Takımı'nda Alvaro Morata, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.



Cucurella, "Sessizdik, sahada işimizi yaptık, kazandık.'' dedi.



Deneyimli sol bek ayrıca, ''Nasıl futbol oynayacağımızı biliyoruz ama bir aile olarak nasıl acı çekeceğimizi de biliyoruz, başlangıçta oyuncuyduk ama şimdi bir aileyiz." ifadelerini kullandı.



