Mancini: 'Kim daha az hata yaparsa kazanır'

İtalya teknik direktörü Roberto Mancini Belçika maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.



Rakipleri Belçika'nın dünyanın en iyi takımlarından birisi olduğunu bildiklerini söyleyen Mancini, "Belçika'ya karşı kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunun da farkındayız. Belçika dünyanın en iyi takımlarından birisi ancak turnuvada gördük ki bu bir anlama gelmiyor çünkü her maç zor" diye konuştu.



Taktiksel olarak maç içinde değişiklikler yapabileceklerii belirten Mancini, "Maç maç düşünüyoruz. Güçlü bir rakımla karşılaşacağımızı biliyoruz ama biz de güçlü yönlerimizin farkındayız. Olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz. Eğer planlarımız yerinde gitmezse değişiklikler de yapabiliriz." ifadelerini kullandı.



İtalyan teknik adam maçla ilgili temennisinde ise "Güzel bir maçın bizi beklediğine şüphem yok. Daha az hata yapan kazanacak" diyerek sözlerini noktaladı.



