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Mancini: "Acı çekmemiz gerekiyordu, çektik"

Roberto Mancini, İspanya'yı eledikleri maçın ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

Mancini: 'Acı çekmemiz gerekiyordu, çektik'
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, İspanya'yı penaltılarda 4-2 yenerek finale çıktıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Acı çektiklerini kaydeden teknik adam, "Çok zor bir maçtı, İspanya harika bir takım, çok iyi oynadılar. Acı çekmemiz gerekiyordu ve çektik. Bizi çok zor durumlara soktular, sert bir karşılaşmaydı" dedi.

Oyuncularını öven deneyimli hoca, "Başarı oyuncularımın ancak henüz bitmiş bir şey yok. Kendimizi toparlayıp, finale hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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