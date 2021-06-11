Macaristan - Almanya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 F Grubu üçüncü maçında Almanya ve Macaristan karşılaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Maçta Almanya'nın galibiyetine 1,09 oran verilirken beraberlik oranı 5,00 olarak belirlendi. Macaristan'ın kazanmasına 9,20 oran verilirken 2,5 ALT oranı 2,47 olarak açıklandı. Maçın 2,5 ÜST oranı ise 1,70. ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Almanya ile Macaristan'ın karşı karşıya geleceği maçta Timo Werner'in gol atmasına 1,73 oran verilirken Kevin Volland'ın gol atmasına 1,80 oran verildi. Serge Gnabry'nin gol atmasına 1,73 oran uygun görüldü. Macaristan'dan Adam Szalai'nin gol atmasına ise 4,30 oran verilirken Nemanja Nikolic'in gol atmasına ise 4,10 oran açıldığı belirtildi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Macaristan ile Almanya'nın karşılaşacağ maçta Kırmızı kart olur bahisine 3,55 oran uygun görüldü. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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