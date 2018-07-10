Maç sırasında gelince, kimse Trump'ı karşılamadı!

Belçika basınında yer alan haberlerde, NATO zirvesi için Brüksel'e giden ABD Başkanı Donald Trump'ın Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası yarı final karşılaşması nedeniyle yönetim tarafından karşılanmadığı iddia edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO zirvesine katılan ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Brüksel'e ulaştı.

Ancak Trump'ı hiçbir üst düzey Belçikalı yetkili karşılamadı. ABD'nin Belçika Büyükelçisi Ronald Gidwitz ve ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson'ın yer aldığı karşılamada Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü François Gusten de hazır bulundu.

Belçika basınında yer alan haberlerde, Belçikalı üst düzey yetkililerin Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynadığı karşılaşmayı izlemeye gittikleri için Trump'ı karşılamadıkları öne sürüldü.

Le Soir, Başbakan Michel'in maçı izlemek için Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard'ın da yaşadığı Braine-le-Comte'ye gittiğini, Kral Philippe ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders'in ise maçı tribünden takip ettiklerini yazdı.

Belçika, Trump'ın NATO zirvesi öncesinde savunma harcamalarını arttırmaları yönünde mektup yolladığı ülkelerden biriydi. Başbakan Charles Michel, Trump'ın yazdığı mektuptan çok etkilenmediğini söylemişti.

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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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