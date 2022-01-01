Luke Shaw: ''İnandık ama kısmet değilmiş''

İngiltere Milli Takımı'nda Luke Shaw 2-1 kaybedilen final maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Luke Shaw, "Kesinlikle yıkıldık! Söylenebilecek başka bir söz yok. Kazanabileceğimize gerçekten inanıyorduk ama kısmet değilmiş.'' dedi.



Herkesin üzgün olduğunu dile getiren Shaw, ''Gareth Southgate, takımla ve takım olarak başardıklarımızla son derece gurur duyuyor ama tabii ki söyleyebileceği başka bir şey yok. Herkes gerçekten çok üzgün. Bence çok inançlıydık, taraftarlarımız da bunu hak etti. Onlara destekleri için teşekkür etmek istiyorum ve onlardan sadece özür dileyebilirim." yorumunu yaptı.



