Lukaku yeniden sakatlandı

Son 2 aydır devam eden sakatlıktan yeni çıkan Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun yeniden sakatlandığı öğrenildi.



Uzun süren sakatlık döneminden geçen hafta gol atarak dönen Lukaku'nun yeniden sakatlık geçirdiği ve Bayern ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında oynayamayacağı belirtildi. Lukaku'nun 3 hafta sonra başlayacak Dünya Kupası'na da yetişememe ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.



Lukaku'nun sakatlığının üst baldırındaki kaslarda olduğu öğrenilirken tedavisinin başladığı ve Dünya Kupası'na yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.



Romelu Lukaku 2 aylık tedavi döneminin ardından Viktoria Plzen maçıyla sahalara dönmüş ve golünü atmıştı. Lukaku, Inter'in Sampdoria ile oynadığı lig maçında da ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.



