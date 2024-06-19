Luka Modric: "Futbol bazen acımasızdır"
Hırvatistan kaptanı Luka Modric berabere biten İtalya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Avrupa Şampiyonası'nın B Grubu'nda İtalya ile 1-1 berabere kalan Hırvatistan'da takım kaptanı Luka Modric karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Futbolun acımasız olduğunu söyleyen Luka Modric şu ifadeleri kullandı:
"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, futbol bazen acımasızdır. Yine bunu gördük ama olan oldu. Bu golü hak etmedik. Taraftarlarımızdan şüphe etmedik, her zaman yanımızda olduklarını biliyorduk, teşekkür ederiz. Bir üst tura çıkmak için o zafer olmadığı için üzgünüz."
Luka Ivanusec işe şu sözleri söyledi:
"Boşluk hissediyorum, ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Son dakikaya kadar her şey elimizdeydi ama şimdi söyleyecek sözüm yok. Hayal kırıklığına uğradık."
Futbolun acımasız olduğunu söyleyen Luka Modric şu ifadeleri kullandı:
"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, futbol bazen acımasızdır. Yine bunu gördük ama olan oldu. Bu golü hak etmedik. Taraftarlarımızdan şüphe etmedik, her zaman yanımızda olduklarını biliyorduk, teşekkür ederiz. Bir üst tura çıkmak için o zafer olmadığı için üzgünüz."
Luka Ivanusec işe şu sözleri söyledi:
"Boşluk hissediyorum, ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Son dakikaya kadar her şey elimizdeydi ama şimdi söyleyecek sözüm yok. Hayal kırıklığına uğradık."
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1