Luka Modric: "Futbol bazen acımasızdır"

Hırvatistan kaptanı Luka Modric berabere biten İtalya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Luka Modric: 'Futbol bazen acımasızdır'
Avrupa Şampiyonası'nın B Grubu'nda İtalya ile 1-1 berabere kalan Hırvatistan'da takım kaptanı Luka Modric karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Futbolun acımasız olduğunu söyleyen Luka Modric şu ifadeleri kullandı:

"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, futbol bazen acımasızdır. Yine bunu gördük ama olan oldu. Bu golü hak etmedik. Taraftarlarımızdan şüphe etmedik, her zaman yanımızda olduklarını biliyorduk, teşekkür ederiz. Bir üst tura çıkmak için o zafer olmadığı için üzgünüz."

Luka Ivanusec işe şu sözleri söyledi:

"Boşluk hissediyorum, ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Son dakikaya kadar her şey elimizdeydi ama şimdi söyleyecek sözüm yok. Hayal kırıklığına uğradık."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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