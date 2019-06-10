Luis Enrique, sürpriz kararını duyurdu!

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, EURO 2020 kadrosunu açıkladı.
26 oyuncu seçme imkanı varken Luis Enriqe, kadrosunda 24 oyuncu olduğunu ve bu rakamın değişmeyeceğini duyurdu.
Sergio Ramos'u kadroya almayan Enrique, "Sergio Ramos son aylarda antrenman yapamadı, maç oynayamadı.. Kolay bir karar vermedim. Sergio'yu dün aradım ve anlattım. Benim için zordu. Çok zordu. Sergio çok profesyoneldi ve bana yardımcı oldu. Ancak ben İspanya'nın yararını düşünüerek bu kararı verdim." ifadelerini kullandı.
İspanya Milli Takım kadrosunda tarihte ilk kez Real Madridli bir futbolcu yer almadı.
İşte İspanya'nın kadrosu:
Kaleci: Unai Simon, David de Gea, Robert Sanchez.
Savunmacılar: Jose Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta, Marcos Llorente.
Orta Sahalar: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabian.
Hücumcular: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traore, Sarabia.