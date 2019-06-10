Luis Enrique, sürpriz kararını duyurdu!

İspanya Milli Takımı'nda bulunan Real Madridli oyuncu sayısı: Sıfır!



❌ Sergio Ramos

❌ Dani Carvajal

❌ Lucas Vazquez

❌ Isco

❌ Nacho

❌ Alvaro Odriozola pic.twitter.com/huuHUmpNeY



— Sporx (@sporx) May 24, 2021

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, EURO 2020 kadrosunu açıkladı.26 oyuncu seçme imkanı varken Luis Enriqe, kadrosunda 24 oyuncu olduğunu ve bu rakamın değişmeyeceğini duyurdu.Sergio Ramos'u kadroya almayan Enrique, "Sergio Ramos son aylarda antrenman yapamadı, maç oynayamadı.. Kolay bir karar vermedim. Sergio'yu dün aradım ve anlattım. Benim için zordu. Çok zordu. Sergio çok profesyoneldi ve bana yardımcı oldu. Ancak ben İspanya'nın yararını düşünüerek bu kararı verdim." ifadelerini kullandı.İspanya Milli Takım kadrosunda tarihte ilk kez Real Madridli bir futbolcu yer almadı.: Unai Simon, David de Gea, Robert Sanchez.: Jose Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta, Marcos Llorente.: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabian.: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traore, Sarabia.