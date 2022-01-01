Luis Enrique: "Maçtan önce grup seks yapmayın"

İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, futbolcuların maçlardan önce cinsel ilişkiye girmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Luis Enrique: 'Maçtan önce grup seks yapmayın'
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Twitch üzerinden yaptığı açıklamada oyuncuların maçlardan önce cinsel ilişkiye girmelerine dair konuştu.

Enrique yaptığı açıklamada, "Oyuncuların maçlardan önce cinsel ilişkiye girmesi bence gayet normal. Ancak tabi maçtan bir gece önce grup seks partisine katılmanız pek ideal bir durum değil." dedi.

Sözlerine devam eden İspanyol teknik adam, "Kulüplerinde geçirdikleri vakitlerde oyuncuların yaptığı hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Eşleri ile veya başka birileriyle cinsel ilişkiye girmeleri onlara iyi gelecektir. Bu gayet normal bir durum. Cinsel sağlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve oyuncuyken ben de eşimle istediğim zaman birlikte oluyordum ancak sahada da işimi yapıyordum." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
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3Senegal210112-13
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