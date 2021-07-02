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Luis Enrique: "33 gündür başımıza her şey geldi"

İspanya teknik direktörü Luis Enrique İsviçre maçının ardından konuştu.

Luis Enrique: '33 gündür başımıza her şey geldi'
İspanya teknik direktörü Luis Enrique yarı finale yükseldikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Turnuvaya zorluklar içinde başladıklarını belirten Luis Enrique, "33 gündür başımıza her şey geldi. Bunların üstesinden gelmeye çalıştık. Eğer oynadığımız maçları incelersek ilk maçımızın harika ama golün eksik olduğunu, ikinci maçımızın peki iyi olmadığını, üçüncünün mükemmel ve dördüncünün ise bir sanat eseri olduğunu söylerdik." diye konuştu.

Penaltı vuruşlarında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan isim olan kaleci Unai Simon ile ilgili ise Luis Enrique, "Unai Hırvatistan maçında şanssızlık yaşadı ama onun kahraman olduğunu görmek beni çok mutlu etti. En iyi sekiz takımdan biri olduğumuzu görmek mutlu ediyordu ama şu anda en iyi dört takım içindeyiz" sözlerini kullandı.

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