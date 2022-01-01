Luis de la Fuente: ''Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz''

EURO 2024'te Fransa'yı eleyerek finale çıkan İspanya'da teknik direktörü Luis de la Fuente, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mutlu olduklarını dile getiren Fuente, "Biz çok mutluyuz. Yarı finale çıktığımızda zaten mutluyduk ama şimdi daha da mutluyuz. Oyunu nasıl okuyacağını bilen ve olağanüstü bir şekilde oynayan bazı seçkin oyuncularla özellikle gurur duyuyoruz.'' dedi.



Fuente sözlerine devam ederek, ''Bazen spora alçakgönüllülükle yaklaşılmalıdır. Bu aşamada tüm rakiplerin güçlü olduğu biliniyor. Oyuncularımız benzersiz bir başarı elde etti ama biz tarih yazmaya devam etmek istiyoruz. Rahatlamak istemiyoruz, Berlin'deki finalde mücadele etmek için yeterli motivasyona sahip olmak istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.



İyi maç çıkardıklarını söyleyen İspanyol hoca, ''Savunmada mükemmel oynadık, kontra atak fırsatları yakaladık ve tehlikeli anlar yarattık. Rakibin biraz daha açılmasını istedik. Genel olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum.'' yorumunu yaptı.



Finaldeki rakibi hakkında da konuşan Fuente, ''Finalde kimin olduğu önemli değil. Her rakip güçlü olacaktır, biz onu kollarımızı açarak bekleyeceğiz. Kazanmak istiyoruz.'' sözlerini sarf etti.



