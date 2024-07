Luis de la Fuente: ''Daha mutlu olamam!''

EURO 2024'te zirveye uzanan İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.



Luis de la Fuente mutluluğunu dile getirerek, "Daha mutlu olamazdım, taraftarları, oyuncuları böyle görmek... Bugün harika bir gündü, bu takım Avrupa şampiyonu oldu, bugün daha da gururluyum ve umarım bu ivme her gün daha iyi olmamıza yardımcı olur.'' dedi.



İspanyol hoca ayrıca, ''Her zaman gelişmeye yer vardır, hedefimiz bu, bu takımın erdemi her zaman biraz daha iyi olmayı düşünmemiz. Bunu başaracağız çünkü bu oyuncular herkes için bir örnek, çok iyiler." sözlerini sarf etti.