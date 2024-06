Luis de la Fuente: 'Ayaklarımız yere basmalı'

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 1-0 kazandıkları Arnavutluk maçının ardından açıklamalarda bulundu.



9 puanla ve gol yemeden gruptan çıkmalarına değinen tecrübeli teknik adam şu sözleri sarf etti;



'9 PUAN VE GOL YEMEDİK'



"Hepimiz hayal kurmakta özgürüz ve ilk hayal kuran da biziz ama ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız. Her maç gerçekten çok sıkı ve yaptığımız şey gerçekten zor, Üç maçı da kazandık ve hiç gol yemedik. Soğukkanlı olmalıyız. Son 16'da kiminle karşılaşacağımızı öğrenmek için muhtemelen Çarşamba gününe kadar beklememiz gerekecek ama zihinsel olarak onlarla oynamaya hazır olacağız. Oyun planımız düşündüğümüz gibi gitti. Çok fazla enerjimiz vardı. Devreden sonra işler daha zordu ve zorluklar yaşadık. Gelişmemiz gereken noktalar var ama gelişmek isteyen harika bir oyuncu grubumuz var. En iyilerle oynadığınızda, en iyi halinizde olmalısınız.



'FAVORİ OLMAMIZ ÖNEMSİZ'



Avrupa'nın en iyi 16 takımı bir sonraki turda olacak, bu yüzden favori olmamıza önem vermiyorum. Bir gün zirvede olabilirsiniz, ertesi gün hiçbir şey olmayabilirsiniz. Bu oyuncular üzerinde ekstra baskı oluşturmayalım. Bugün her şeyden önce kazanmak istiyorduk. Oynamayan sadece bir oyuncu kaldı, Alejandro Remiro. Fermín Lopez gibi genç oyuncuların bu deneyimi yaşamasından ve bu yoğunlukta bir maç geçirmelerinden dolayı çok mutluyum. Her maçtan sonra soyunma odasında söylediğimiz bir cümle var: önce herkese çalışmaları için teşekkür ediyoruz ama sonra yarın her şeyin daha da geliştirilebileceğini söylüyoruz. Ben de gelişebilirim, gelişebilecek ilk kişi benim. Bu tüm oyuncular ve teknik ekip için geçerli."