Löw: 'Biten bir şey yok, değiştirebiliriz'

Almanya Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw, Fransa'ya 1-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Fransa'nın oyununa ortak olarak maçın sonuna kadar savaştıklarını söyleyen Löw, "Çok yoğun bir maç oldu. Dengeyi yakaladık ve sonuna kadar savaştık. Rakip sahada oynamak istedik, elimizden geldiği kadar kanatları kullanmak istedik. İstemeden kendi kalemize attık. Orada Hummels'in de yapacağı bir şey yoktu" diye konuştu.



Löw maçı kazandıkları için çok üzgün olduklarını belirterek, "Hayal kırıklığına uğradık ama henüz olan bir şey yok, düzeltebileceğimiz 2 maç var" diyerek açıklamalarını noktaladı.



