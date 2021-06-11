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Lorenzo Insigne: "Sakin kalarak kazandık"

İtalya Milli Takımı'nda Lorenzo Insigne, A Milli Takımımızı 3-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Lorenzo Insigne: 'Sakin kalarak kazandık'
İtalya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Lorenzo Insigne, A Milli Takımımız karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Lorenzo Insigne, Roberto Mancini'nin kendilerine 'Sakin kalın' uyarısının işe yaradığını ve özel bir gece yaşadıklarını söyledi.

İlk yarının son saniyelerinde topu Zeki Çelik'in eline çarptığını ve penaltı verilmediğini belirten Lorenzo Insigne, "Mancini, bize sakin kalmamızı söyledi. Bunun olabilecek bir durum olduğunu ve oyuna odaklanmamız gerektiğini belirtti. Biz de öyle yaptık ve sonuca ulaştık" dedi.

Lorenzo Insigne "Mancini harika bir grup yarattı. İtalya için her şeyimizi ortaya koyuyoruz ve sonuna kadar mücadele ediyoruz. Her zaman takım için hazır olmaya ve sahada tehlikeler yaratmaya çalışıyorum. Bireysel performanslardan çok sonuç önemli." diye konuştu.

Ayrıca Insigne "Özel bir geceydi. 1,5 yıldır seyircisiz oynuyorduk. Taraftarlarımızın önünde oynamak harikaydı. Umarım birçok şey için başlangıç olur. Umarım gelecekte daha fazla taraftar statlarda olur" ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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