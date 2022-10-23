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Lionel Scaloni: "Sabaha kadar eğlenme vakti"

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası zaferinin ardından konuştu.

Lionel Scaloni: 'Sabaha kadar eğlenme vakti'
Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni açıklamalarda bulundu.

Ülkelerini gururlandırdıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Scaloni, "Çok gururluyum. Maç başlayana kadar hiç heyecanlı değildim ama maç sırasında kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Bu takım ülkemizi çok gururlandırdı. Tarihi bir an yaşadık. Şimdi sabahlara kadar eğlenelim." ifadelerini kullandı.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, daha önce Copa America'yı da kazanmayı başarmıştı.
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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