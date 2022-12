Lionel Messi'nin özel kıyafetine servet önerildi

2022 FIFA Dünya Kupası finalinin sonunda kupayı almak için kürsüye çıkan kaptan Lionel Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen "Bişt" adlı geleneksel kıyafet ise günlerce konuşuldu.



1 MİLYON DOLAR TEKLİF



Umman Milletvekili Ahmed Al Barwani, Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye, kupa töreninde giydiği bişt için 1 milyon dolar teklif etti. Barwani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada biştin Arap dünyası için son derece önemli olduğunun altını çizerken Messi'ye bişti kendilerine vermeleri için önemli bir teklif sundu.



Barwani, "O an stadyumdaydım ve yaşananları canlı izliyordum. Katar emiri Messi'ye bişti verdiğinde bunun Arap dünyası için unutulmaz bir an olduğunu anlamıştım. Bu turnuva Arap dünyası için bir gurur kaynağıydı. Tüm dünyaya Arap dünyasının nasıl bir birlik içerisinde olduğunu gösterdiğimize inanıyorum. Şövalyelik ve bilgeliğin sembolü olan biştin bizimle kalması için Messi'ye böyle bir teklif yaptık ve cevap bekliyoruz. Eğer Messi teklifimizi kabul ederse bişt bir daha kimse tarafından giyilmeyecek ve o anı anmak için müzede sergilenecek. Bunu hem yaşadığımız gururu ve o anı bizlere tekrar tekrar yaşatmak hem de Arap dünyasının her şeyi yapabileceğimizi hatırlayabilmek için istiyoruz" ifadelerini kullandı.



BİŞT NEDİR?



Katar'ın da bağlı olduğu Arap kültüründe geleneksel bir pelerin ya da cübbe olan bisht (bişt) kupa gecesi tartışma konusu olmuştu. Körfez ülkelerinde Arapların giydiği biştin siyah, beyaz ve bej gibi farklı renkleri de bulunuyor. Katar'da bu kıyafet daha çok özel ve resmî günlerde tercih ediliyor. Cübbe şeklinde tam boy olan bişt, takım elbisenin üzerine de giyiliyor.



Yüzyıllardır özel günlerde giyilen bu pelerin, takdir ve saygının bir işareti olarak görülüyor ve genellikle politikacılar, şeyhler gibi üst düzey yetkililer tarafından giyiliyor.