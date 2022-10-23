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Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, turnuvanın her aşamasında gol atmayı başaran ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti
2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, önemli bir unvanın daha sahibi oldu.

Karşılaşmada takımının birinci ve üçüncü golüne imza atan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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