Lionel Messi, Dünya Kupası'nda rekor peşinde!

Lionel Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa, Alman Matthaeus'a ait Dünya Kupası'nda en çok maç oynama rekorunun (25) sahibi olacak

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda rekor peşinde!
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alman Lothar Matthaeus'a ait turnuva tarihinin en çok maç oynama rekorunu kırmaya çalışacak.

Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa Dünya Kupası'nda en çok maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak.

Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda 19 karşılaşmaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaeus'un rekorunu egale edecek. Messi, takımıyla oynayacağı olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak.

Matthaeus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı. Listede Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyan savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer aldı.

Arjantin'in ve futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislaw Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.

1930 Uruguay'dan 2022 Katar'a dek yapılan 21 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:

Oyuncu

 Ülkesi

 Maç
Lothar Matthaeus

 Almanya

 25
Miroslav Klose

 Almanya

 24
Paolo Maldini

 İtalya

 23
Diego Maradona

 Arjantin

 21
Uwe Seeler

 Almanya

 21
Wladyslaw Zmuda

 Polonya

 21
Cafu

 Brezilya

 20
Grezgorz Lato

 Polonya

 20
Javier Mascherano

 Arjantin

 20
Philipp Lahm

 Almanya

 20
Bastian Schweinsteiger

 Almanya

 20
Rafael Marquez

 Meksika

 19
Ronaldo

 Brezilya

 19
Wolfgang Overath

 Almanya

 19
Karl-Heinz Rummenigge

 Almanya

 19
Berti Vogts

 Almanya

 19
Per Mertesacker

 Almanya

 19
Lionel Messi

 Arjantin

 19
 

- 4 futbolcu 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı

Dünya Kupası'nda en çok forma giyen futbolcu Lothar Matthaeus, en çok Dünya Kupası'na katılan oyuncular sıralamasında da İtalyan Gianluigi Buffon, Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez ile ilk sırada bulunuyor.

Dört futbolcu da 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı. Diğer oyunculardan farklı olarak Buffon, 1998'deki turnuvada İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alsa da forma şansı bulamadı.

Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona ise 4'er Dünya Kupası'nda görev yaptı.

Dünya Kupası'na en çok katılan futbolculardan bazıları şunlar:

Futbolcu

 Ülkesi

 Kupa

 Tarih
Lothar Matthaeus

 Almanya

 5

 1982, 86, 90, 94, 98
Antonio Carbajal

 Meksika

 5

 1950, 54, 58, 62, 66
Rafael Marquez

 Meksika

 5

 2002, 06, 10, 14, 18
Gianluigi Buffon

 İtalya

 5

 1998, 02, 06, 10, 14
Diego Maradona

 Arjantin

 4

 1982, 86, 90, 94
Javier Mascherano

 Arjantin

 4

 2006, 10, 14, 18
Lionel Messi

 Arjantin

 4

 2006, 10, 14, 18
Pele

 Brezilya

 4

 1958, 62, 66, 70
Djalma Santos

 Brezilya

 4

 1954, 58, 62, 66
Cafu

 Brezilya

 4

 1994, 98, 02, 06
Enzo Scifo

 Belçika

 4

 1986, 90, 94, 98
Franky van der Elst

 Belçika

 4

 1986, 90, 94, 98
Rigobert Song

 Kamerun

 4

 1994, 98, 02, 10
Thierry Henry

 Fransa

 4

 1998, 02, 06, 10
Uwe Seeler

 Almanya

 4

 1958, 62, 66, 70
Karl-Heinz Schnellinger

 Almanya

 4

 1958, 62, 66, 70
Giuseppe Bergomi

 İtalya

 4

 1982, 86, 90, 98
Fabio Cannavaro

 İtalya

 4

 1998, 02, 06, 10
Paolo Maldini

 İtalya

 4

 1990, 94, 98, 02
Gianni Rivera

 İtalya

 4

 1962, 66, 70, 74
Hong Myung-bo

 G.Kore

 4

 1990, 94, 98, 02
Sami Al Jaber

 S.Arabistan

 4

 1994, 98, 02, 06
Denis Caniza

 Paraguay

 4

 1998, 02, 06, 10
Wladyslaw Zmuda

 Polonya

 4

 1974, 78, 82, 86
Andoni Zubizarreta

 İspanya

 4

 1986, 90, 94, 98
Pedro Rocha

 Uruguay

 4

 1962, 66, 70, 74
Samuel Eto'o

 Kamerun

 4

 1998, 02,10, 14
Miroslav Klose

 Almanya

 4

 2002, 06, 10, 14
Iker Casillas

 İspanya

 4

 2002, 06, 10, 14
Xavi Hernandez

 İspanya

 4

 2002, 06, 10, 14
Andres Iniesta

 İspanya

 4

 2006, 10, 14, 18
Sergio Ramos

 İspanya

 4

 2006, 10, 14, 18
DaMarcus Beasley

 ABD

 4

 2002, 06, 10, 14
Valon Behrami

 İsviçre

 4

 2006, 10, 14, 18
Tim Cahill

 Avustralya

 4

 2006, 10, 14, 18
Andres Guardado

 Meksika

 4

 2006, 10, 14, 18
Cristiano Ronaldo

 Portekiz

 4

 2006, 10, 14, 18
 

- En çok sahada kalan Maldini

Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, İtalyan Paolo Maldini oldu.

Maldini, 1990 ile 2002 yılları arasında katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 23 maçta forma giyip 2 bin 220 dakika sahada kaldı.

İtalyan stoperi 2 bin 52 dakikayla Alman Lothar Matthaeus ve bin 980 dakikayla da Alman Uwe Seeler izledi.

Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması şöyle:

Futbolcu

 Ülkesi

 Maç

 Dakika
1. Paolo Maldini

 İtalya

 23

 2220
2. Lothar Matthaeus

 Almanya

 25

 2052
3. Uwe Seeler

 Almanya

 21

 1980
4. Diego Maradona

 Arjantin

 21

 1938
5. Wladyslaw Zmuda

 Polonya

 21

 1808

 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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