Lionel Messi, Dünya Kupası'nda rekor peşinde!

Oyuncu



Ülkesi



Maç



Lothar Matthaeus



Almanya



25



Miroslav Klose



Almanya



24



Paolo Maldini



İtalya



23



Diego Maradona



Arjantin



21



Uwe Seeler



Almanya



21



Wladyslaw Zmuda



Polonya



21



Cafu



Brezilya



20



Grezgorz Lato



Polonya



20



Javier Mascherano



Arjantin



20



Philipp Lahm



Almanya



20



Bastian Schweinsteiger



Almanya



20



Rafael Marquez



Meksika



19



Ronaldo



Brezilya



19



Wolfgang Overath



Almanya



19



Karl-Heinz Rummenigge



Almanya



19



Berti Vogts



Almanya



19



Per Mertesacker



Almanya



19



Lionel Messi



Arjantin



19





Futbolcu



Ülkesi



Kupa



Tarih



Lothar Matthaeus



Almanya



5



1982, 86, 90, 94, 98



Antonio Carbajal



Meksika



5



1950, 54, 58, 62, 66



Rafael Marquez



Meksika



5



2002, 06, 10, 14, 18



Gianluigi Buffon



İtalya



5



1998, 02, 06, 10, 14



Diego Maradona



Arjantin



4



1982, 86, 90, 94



Javier Mascherano



Arjantin



4



2006, 10, 14, 18



Lionel Messi



Arjantin



4



2006, 10, 14, 18



Pele



Brezilya



4



1958, 62, 66, 70



Djalma Santos



Brezilya



4



1954, 58, 62, 66



Cafu



Brezilya



4



1994, 98, 02, 06



Enzo Scifo



Belçika



4



1986, 90, 94, 98



Franky van der Elst



Belçika



4



1986, 90, 94, 98



Rigobert Song



Kamerun



4



1994, 98, 02, 10



Thierry Henry



Fransa



4



1998, 02, 06, 10



Uwe Seeler



Almanya



4



1958, 62, 66, 70



Karl-Heinz Schnellinger



Almanya



4



1958, 62, 66, 70



Giuseppe Bergomi



İtalya



4



1982, 86, 90, 98



Fabio Cannavaro



İtalya



4



1998, 02, 06, 10



Paolo Maldini



İtalya



4



1990, 94, 98, 02



Gianni Rivera



İtalya



4



1962, 66, 70, 74



Hong Myung-bo



G.Kore



4



1990, 94, 98, 02



Sami Al Jaber



S.Arabistan



4



1994, 98, 02, 06



Denis Caniza



Paraguay



4



1998, 02, 06, 10



Wladyslaw Zmuda



Polonya



4



1974, 78, 82, 86



Andoni Zubizarreta



İspanya



4



1986, 90, 94, 98



Pedro Rocha



Uruguay



4



1962, 66, 70, 74



Samuel Eto'o



Kamerun



4



1998, 02,10, 14



Miroslav Klose



Almanya



4



2002, 06, 10, 14



Iker Casillas



İspanya



4



2002, 06, 10, 14



Xavi Hernandez



İspanya



4



2002, 06, 10, 14



Andres Iniesta



İspanya



4



2006, 10, 14, 18



Sergio Ramos



İspanya



4



2006, 10, 14, 18



DaMarcus Beasley



ABD



4



2002, 06, 10, 14



Valon Behrami



İsviçre



4



2006, 10, 14, 18



Tim Cahill



Avustralya



4



2006, 10, 14, 18



Andres Guardado



Meksika



4



2006, 10, 14, 18



Cristiano Ronaldo



Portekiz



4



2006, 10, 14, 18





Futbolcu



Ülkesi



Maç



Dakika



1. Paolo Maldini



İtalya



23



2220



2. Lothar Matthaeus



Almanya



25



2052



3. Uwe Seeler



Almanya



21



1980



4. Diego Maradona



Arjantin



21



1938



5. Wladyslaw Zmuda



Polonya



21



1808





Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alman Lothar Matthaeus'a ait turnuva tarihinin en çok maç oynama rekorunu kırmaya çalışacak.Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa Dünya Kupası'nda en çok maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak.Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda 19 karşılaşmaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaeus'un rekorunu egale edecek. Messi, takımıyla oynayacağı olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak.Matthaeus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı. Listede Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyan savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer aldı.Arjantin'in ve futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislaw Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.1930 Uruguay'dan 2022 Katar'a dek yapılan 21 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:Dünya Kupası'nda en çok forma giyen futbolcu Lothar Matthaeus, en çok Dünya Kupası'na katılan oyuncular sıralamasında da İtalyan Gianluigi Buffon, Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez ile ilk sırada bulunuyor.Dört futbolcu da 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı. Diğer oyunculardan farklı olarak Buffon, 1998'deki turnuvada İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alsa da forma şansı bulamadı.Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona ise 4'er Dünya Kupası'nda görev yaptı.Dünya Kupası'na en çok katılan futbolculardan bazıları şunlar:Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, İtalyan Paolo Maldini oldu.Maldini, 1990 ile 2002 yılları arasında katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 23 maçta forma giyip 2 bin 220 dakika sahada kaldı.İtalyan stoperi 2 bin 52 dakikayla Alman Lothar Matthaeus ve bin 980 dakikayla da Alman Uwe Seeler izledi.Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması şöyle: